Moreno acusa a Pedro Sánchez de volver a la idea de “las dos Españas”

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, coincide con su jefe de filas, el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al percibir “la peor clase política de los últimos 45 años”, y subraya que el germen de la polarización reinante en el debate público es Pedro Sánchez.

“Cada vez que coincido con Sánchez, tiene la enorme habilidad de dividir a la sociedad. Cada vez que va a un acto público, vemos dos España”, ha asegurado Moreno durante el encuentro con los periodistas de El País y la Cadena Ser, celebrado este miércoles en Sevilla. El dirigente andaluz ha defendido la necesidad de “bajar el ruido” y huir de la “confrontación, que no es positiva”.

Su crítica feroz a Sánchez viene precedida del acto en el que coincidió con él el pasado lunes, durante el acto de la primera piedra de la línea 3 del Metro de Sevilla, en Pino Montano, que fue recibido por los vecinos con pitos, gritos y aplausos a partes iguales. “Lo peor para una sociedad es la división. Una sociedad dividida es una sociedad hipotecada. Lo vi el lunes, una parte de la sociedad aplaudiendo, otra parte chillando. Yo intento bajar el diapasón”, ha advertido.

Sin embargo, Moreno cree que el responsable de esta situación es el Gobierno central, más que la oposición. Uno de los ejemplos que ha puesto es la polémica del palco del final de la Copa del Rey, que se jugó el pasado sábado en el estadio de la Cartuja, en Sevilla. La Junta de Andalucía se quejó de que Moncloa había desplazado al presidente Moreno, anfitrión y uno de los patrocinadores del evento, para poner por delante en el protocolo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Jamás se delega a un presidente autonómico. En Andalucía la máxima autoridad es el presidente de la comunidad, lo dice el Estatuto y la Constitución. Sólo el jefe del Estado y el presidente del Gobierno están por encima. No se puede hacer un papelito para delegar la competencia del presidente en la vicepresidenta, eso es un fraude de ley, y es triste que una andaluza venga a desplazar a un presidente de Andalucía. ¿Eso lo harían en Cataluña? Aquí no somos molt honorable, pero nos merecemos un respeto”, ha dicho, desatando un aplauso cerrado del público.

Puigdemont

Sobre el anuncio que hizo el líder de Junts, de no seguir en la política catalana si no es investido president de la Generalitat tras los comicios de mayo, Moreno quiso bromear con esa posibilidad: “Es una gran oportunidad de jubilar a Puigdemont, a ver si lo sacamos de la política. No sé si lo cumplirá o no, porque este señor está cargado de mentiras. A los catalanes les diría que tenemos la oportunidad de quitarnos esta carga, esta mochila que representa Puigdemont”.

El presidente andaluz también ha valorado la opción de que el PP nacional, que lleva sin convocar un congreso ordinario desde 2017, convoque una “convención ideológica” para renovar el programa y los objetivos del partido. “No estaría de más. Feijóo ha tenido la intención, pero el carrusel electoral lo ha impedido. Los partidos tienen que estar en sintonía con la sociedad y en constante evolución”, ha dicho.

Moreno ha vuelto a confirmar que no dará el salto a la política nacional, porque ya ha estado allí. “Andalucía es el principio y el final de mi vida política. Me veo con fuerzas para encarar una candidatura en el 26, me veo con capacidad, si tengo el apoyo de mi partido y de mi familia”.

Europeas

Por último, respecto a las elecciones europeas de junio, el líder andaluz se ha mostrado partidario por mantener el esquema actual del Parlamento europeo -centroderecha, centroizquierda y liberales-, y no abrir la puerta a la ultraderecha en el Partido Popular Europeo. Es un asunto que divide al centro derecha ahora mismo, porque su líder actual, el alemán Manfred Weber, se muestra partidario de integrar a los ultra -tampoco lo descarta Feijóo- mientras que la actual presidenta de la Cámara, Ursula Von der Leyen, es claramente contraria.

“La fórmula que funciona bien en Europa es centroderecha, centroizquierda y liberales, tiene mucha tradición y ésta sería mi primera opción”, ha asegurado Moreno, aunque a continuación ha resituado a la primera ministra de Italia, la ultraconservadora Giorgia Meloni, en la esfera de la derecha tradicional. “El caso de Meloni ha sorprendido a propios y extraños, porque al asumir la dirección del país se ha moderado, ha marginado a Salvini, más radical, y ha tomado decisiones moderadas. Las instituciones sirven para dar un baño de realidad. Meloni tenía un aire antieuropeísta y ahora no lo tiene, está más en la tradición del centroderecha”, concluye.