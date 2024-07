La playlist de María Martín: “A la oposición le dedicaría 'Puentes' de Merche; mejor construir puentes que murallas”

María Martín, consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, desvela a través de la música que en política prefiere tender puentes que construir medallas a la vez que tiene claro que la música actual suena a hard rock. Repasamos con una de las mujeres más fuertes de la política riojana sus gustos musicales, las canciones que han marcado momentos de su vida y aquellas que irremediablemente le hacen bailar.

La canción de su infancia:

El burro Perico de Chiripitifláuticos.

La banda sonora de la adolescencia:

'Dancing queen' de Abba y también Mecano.

La canción que marcó su juventud:

'Puente sobre aguas turbulentas' de Simón & Garfunkel.

Qué música sonará este verano en casa:

De todo tipo y a todas horas.

Una canción que no soporte:

'Pedro Navaja' de Ruben Blades.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

'Dancing in the dark' de Bruce Springsteen.

Una canción que defina su personalidad:

'Color esperanza' de Diego Torres.

Una canción que defina los Consejos de Gobierno:

'Que nada nos pare' de Elyella.

Qué canción le dedicaría a la oposición:

'Puentes' de Merche. Mejor construir puentes que murallas.

Canción que suena en su cabeza cuando piensa en la política actual:

'Welcome to the jungle' de Guns N' Roses.