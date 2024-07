El presidente del Parlamento andaluz ofrece subir las dietas a los diputados en 2025: “Les cuesta llegar a fin de mes”

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes a los cinco grupos políticos de la Cámara que pacten una subida de las dietas por viaje y alojamiento que cobran sus señorías, y que llevan congeladas desde 2017. El Parlamento cuenta en este momento con un importante remanente para gastar y Aguirre ha ofrecido a los partidos incluir la subida que pacten en el presupuesto de 2025. “A los diputados les cuesta llegar a final de mes”, ha sentenciado, en respuesta a la pregunta de un periodista.

El salario base de los 109 diputados andaluces, actualizado al alza el pasado enero, es de 3.343,07 euros al mes, una cantidad que crece en función del cargo que ocupan. El presidente de la Cámara ingresa un complemento de 1.537,37 euros; los vicepresidentes y portavoces de los grupos, 1.234,28; los secretarios de la Mesa y portavoces adjuntos, 928,08 euros; los secretarios de los grupos, 648,23 euros; los presidentes y portavoces de las comisiones, 491,08 euros; los vicepresidentes, 333,47; y los secretarios, 175,85.

Además, sus señorías perciben indemnizaciones por gastos de viaje y alojamiento, que oscilan entre los 200 y los 500 euros semanales, en función de la distancia entre su domicilio habitual y la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla. Es decir, los parlamentarios de Almería perciben dietas más gruesas que los que residen en Cádiz o Huelva.

A estas indemnizaciones ha hecho referencia Aguirre cuando se ha dicho que “les cuesta llegar a fin de mes”. Las dietas llevan más de siete años congeladas, sin embargo, el precio de una habitación de hotel se ha encarecido notablemente en estos años como consecuencia del desarrollo turístico en la capital andaluza.

Todos los grupos coinciden en este análisis pero, hoy por hoy, no existe un consenso para acordar un aumento de las dietas y repartirse el coste político que supone una decisión así. Todo lo que tiene que ver con los salarios de los políticos goza de una tremenda impopularidad entre la ciudadanía, y los partidos lo aprovechan para desgastar al oponente.

En este caso, es el PP, con sus 58 diputados, quien más se beneficiaría de esta medida y quien ha planteado la subida al resto de fuerzas, según confirman desde PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La semana pasada fue la última vez que lo abordaron en algún encuentro informal. Pero los populares subrayan que “este tema no está sobre la mesa ahora”. Insisten en que no van a dar ningún paso en ese sentido si no concitan un acuerdo mayoritario -aunque no sea unánime- y el PSOE ya ha adelantado que se abstendría, algo que para los de Juan Manuel Moreno no es suficiente.

Por Andalucía, la marca de Sumar en esta comunidad, mantiene el mismo distanciamiento, mientras que el grupo mixto Adelante Andalucía, con sólo dos parlamentarios, no sólo no es partidario de subir las dietas, sino que ha propuesto reiteradamente eliminarlas. La legislatura pasada, los de Teresa Rodríguez donaban una parte de sus emolumentos a una causa social.

Aguirre ha hecho balance este viernes del periodo de sesiones que ahora termina y ha mencionado el asunto de la actualización de las dietas de los diputados como uno de los asuntos pendientes. “Si llegan a un acuerdo, lo meteremos en el Presupuesto de 2025, pero tienen que pactarlo”, ha respondido. La última vez que se descartó este asunto fue en marzo, cuando hubo un acuerdo general sobre la asignación de los grupos parlamentarios, del que se desgajó este tema por falta de consenso.

En el PP sostienen que hay división en el grupo socialista, porque los que residen en provincias más alejadas están por la labor, y los que viven cerca no están interesados en abrir ese melón. En el PSOE defienden exactamente el mismo argumento, pero señalando al grupo popular, que tiene más parlamentarios en Almería o Granada. De momento no hay una propuesta escrita ni en firme sobre la mesa, a lo máximo que se ha llegado es a plantear un estudio comparativo sobre el encarecimiento del precio de los hoteles estos años, para acompasar la subida de las dietas con un “dato objetivo”.

A Aguirre le han preguntado si su comentario sobre la dificultad de los diputados a llegar a fin de mes era “irónico”, pero el presidente del Parlamento andaluz se ha reiterado en defender la medida: “Yo lo veo lógico teniendo en cuenta los precios de lo que cuesta dormir en un sitio y en otro. Espero que los portavoces lleguen a un punto de consenso. Cuando una partida se queda congelada tanto tiempo, queda desfasada”, ha dicho.

Una hora después, desde su equipo de comunicación, matizaban que Aguirre “hacía referencia al incremento de los precios actuales, y que en ningún momento ha sido su intención considerar que la retribución de sus señorías sea injusta ni insuficiente”.

El pasado enero, el Parlamento andaluz aprobó con la mayoría absoluta y en solitario del PP una subida salarial al presidente Moreno, que contó con el rechazo en bloque de todos los partidos de la oposición. PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía e incluso Vox afearon a los populares la “urgencia” para aumentar los emolumentos de Moreno en plenas navidades, con el Parlamento cerrado, mientras en el Senado votaban contra los decretos anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía la subida de las pensiones, la rebaja de la factura de la luz y la gratuidad en el transporte público, entre otras medidas del llamado “escudo social”.

La Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento andaluz en periodo inhábil, convalidó tras las navidades un decreto ley que recogía una subida del 18,8% en el salario del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y del 15% de media en el sueldo de los 269 altos cargos de su Gobierno. Moreno pasó a cobrar 87.333 euros al año, de los 71.1667 euros que percibía hasta hoy.