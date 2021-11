Adiós al nombre Adelante Sevilla en el Ayuntamiento para evitar la confusión con el proyecto de Anticapitalistas

El grupo municipal que lideran IU y Podemos en el Ayuntamiento hispalense dejará de llamarse Adelante Sevilla. Ahora tienen que ponerse de acuerdo en la nueva denominación, pero la intención con esta iniciativa es clarificar el abigarrado panorama político de la izquierda local y evitar confusiones, al tiempo que se deja de utilizar una marca que en estos momentos gestiona una corriente (Anticapitalistas) que ya no tiene nada que ver con la confluencia que se presentó a las elecciones municipales en 2019. El paso que se va a dar no tiene todavía una fecha concreta para presentar en el registro municipal la correspondiente petición, pero hay consenso en que se acometerá a corto plazo.

Una muestra de la maraña actual se producía este lunes, cuando la recién constituida asamblea local de Adelante Andalucía (el proyecto político de Anticapitalistas encabezado por Teresa Rodríguez) por Sevilla mostraba su rechazo al proyecto del presupuesto municipal para 2022 y anunciaba el voto en contra de la concejal no adscrita, Sandra Heredia, si no se producen cambios. En cambio, el pasado jueves aseguraba que solo faltaban unos flecos para un acuerdo presupuestario la concejal Susana Serrano, que comparecía no como máxima responsable en la capital de Podemos sino como portavoz del grupo municipal Adelante Sevilla. Es decir, que un Adelante dice no y otro Adelante dice sí.

El cambio de nombre no es solo un paso lógico para evitar estas situaciones, sino que obedece a una estrategia que se está llevando a cabo en toda Andalucía, empezando por el Parlamento andaluz, donde IU y Podemos han desterrado el nombre de Adelante Andalucía y han pasado a funcionar como Unidas Podemos por Andalucía en consonancia con la coalición que funciona en el ámbito estatal. De esta manera se desmarcan de los diputados que fueron expulsados del grupo, que en la Cámara andaluza funcionan como no adscritos pero que fuera de ella se integran en el nuevo Adelante Andalucía de Rodríguez.

Ahora hay que elegir nuevo nombre

En medio de este galimatías de siglas, lo que no está tan claro todavía es cuál va a ser el nuevo nombre del grupo municipal. En principio se barajan dos posibilidades, una de las cuales sería Unidas Podemos por Sevilla y la otra la simple unión de las siglas, como se concurrió en algunos municipios: IU/Podemos o Podemos/IU. Y en principio, parece que de partida no hay consenso. Sea como sea, ambas formaciones tendrán que superar sus malas relaciones en el Ayuntamiento hispalense para acordar la denominación, una operación no solo de pura lógica política, sino que viene impuesta por ambos partidos desde el ámbito autonómico.

De hecho, este cambio ya se ha producido en la provincia de Sevilla en municipios como Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe después de la implosión del proyecto originario de Adelante Andalucía, que ha acabado también con la expulsión de concejales que han pasado a ser no adscritos. En la capital la concejal Sandra Heredia fue expulsada de Podemos y a renglón seguido del grupo municipal de Adelante Sevilla, un caso en el que también pesó su apoyo a un relevo en la portavocía (en posesión del partido morado) para que la desempeñara el edil de IU Daniel González Rojas.

Objetivo: normalizar la relación

Este incidente terminó de dinamitar las relaciones en Adelante Sevilla, que nació como una confluencia de siete formaciones que poco a poco se ha ido desgajando. Hoy, mientras parte de esta izquierda aguarda en el ámbito local a ver qué ocurre con el proyecto que encabeza la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, Podemos e IU funcionan por separado en el grupo municipal pero intentan normalizar sus relaciones para al menos presentar una propuesta común y unitaria de sus tres concejales (dos de IU y una de Podemos) con sus reivindicaciones para el presupuesto de la ciudad para 2022.