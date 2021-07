La crisis que rompió Adelante Andalucía en el Parlamento se extiende y desgarra a su grupo municipal en Sevilla

"Vamos caminando al igual que en el Parlamento andaluz con la salida de Anticapitalistas, ahora lo que tenemos es que fortalecer la marca Unidas Podemos en Sevilla". La portavoz del grupo municipal Adelante Sevilla y responsable de Podemos en Sevilla capital, Susana Serrano, establece de esta manera un paralelismo directo entre lo ocurrido en el Ayuntamiento hispalense con la concejal expulsada de Podemos Sandra Heredia, que ha pasado a ser no adscrita, y lo vivido meses atrás en la Cámara andaluza con el grupo de parlamentarios que aglutina Teresa Rodríguez.

Podemos expulsa del partido a su concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Sandra Heredia

Lo de Sevilla es una réplica exacta de aquel terremoto en el Parlamento, aunque Adelante Sevilla se encuentra con un problema de imagen: no puede cambiar su nombre por el de Unidas Podemos, como sí se ha hecho en el grupo parlamentario, al impedirlo la normativa. Esto viene a añadir más confusión a esta fragmentación de la izquierda en el ámbito local, ya que la marca regional Adelante se la ha quedado Teresa Rodríguez, que incluso ha impulsado un nuevo proyecto con ese nombre. En Sevilla, en cambio, los concejales de Adelante son de Podemos e IU.

El vídeo que nunca me hubiera gustado hacer pero ahí va



Gracias a todas las compañeras y colectivos que me han acompañado hoy y no se rinden ante nada.



Seguimos ADELANTE 💚 pic.twitter.com/fu5WOKKaZI — Sandra Heredia Fernández (@sahefer) 22 de julio de 2021

Pacto Antitransfuguismo

La expulsión de Heredia del grupo municipal ha sido en aplicación del Pacto Antitransfuguismo, la misma fórmula que se aplicó en el Parlamento con Teresa Rodríguez y la corriente de Anticapitalistas. En el caso de Sevilla, de hecho, Serrano cree que la cosa se queda corta, ya que "al tratarse de una tránsfuga" considera que no es de aplicación el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y que habría que limitar más el margen de maniobra de Heredia. "No tendría que poder presentar mociones o preguntas al alcalde en el pleno, ya que se perjudica a nuestro grupo", sentido en el que anuncia que volverán a plantear batalla.

Otro efecto que ha conllevado la expulsión de Heredia ha sido que Adelante Sevilla ha perdido un puesto en el orden de intervención en el pleno municipal: le ha adelantado Cs con sus cuatro concejales, pese a que obtuvo menos votos que la coalición de izquierdas. El grupo ha quedado ahora con tres ediles, uno de Podemos (la propia Serrano) y dos de IU, Daniel González Rojas y Eva Oliva. Todo ello tras una crisis cuyo detonante formal fue el respaldo de Heredia a que González Rojas fuese portavoz del grupo en vez de Serrano.

Un clima de confusión

Podemos considera que la nueva situación "clarifica" dónde está cada cual, pero lo cierto es que el clima ahora es de enorme confusión en la izquierda sevillana, clonando así lo que ocurre en el ámbito regional. Sandra Heredia adquiría su condición de no adscrita al inicio del pleno de este jueves, en el que se le quebró la voz al intervenir por primera vez para agradecer las muestras de apoyo recibidas de colectivos sociales y de sus compañeros de Corporación. Hasta el PP y la mismísima Vox han tenido gestos de solidaridad con ella, tal y como confirmaba a las puertas de la Casa Grande.

Heredia reiteró que no va a devolver el acta como le reclama Podemos y que va a seguir "trabajando y votando por el programa de Adelante Sevilla". Ahora quedan cuestiones por resolver, como si pedirá la reincorporación a su puesto de trabajo (como no adscrita carece de suelo y sólo cobra dietas) y dónde se reubica, ya que tiene que abandonar la sede del que ha sido su grupo hasta ahora. La última vez que en la izquierda se vivió una crisis similar, con la salida del por entonces concejal Ricardo Marqués del grupo de IU, el Ayuntamiento alegó que no había ningún espacio disponible en su sede, por lo que acabó en un pequeño despacho de unas dependencias municipales en la calle Méndez Núñez.

Heredia calificaba este jueves de "torpeza política" de Podemos todo lo ocurrido, al tiempo que insistía en que "sigo en Adelante, no me he movido". De hecho, forma parte de la dirección de la nueva Adelante Andalucía desde la asamblea constituyente celebrada en Granada el pasado 26 de junio.

La Mesa de Partidos… sin IU

Para terminar de embrollar la cuestión, la Mesa de Partidos de Adelante Sevilla emitía un comunicado en el que defendía a Sandra Heredia y criticaba que su caso no se hubiese visto en este foro. Adelante Sevilla es una coalición compuesta por siete partidos: Podemos, IU, Alternativa Republicana, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Verdes Equo, a los que hay que sumar la ya extinta Participa Sevilla.

El documento estaba suscrito por Alternativa Republicana, junto a Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza (que se han ido con Teresa Rodríguez) y Verdes Equo, que ya se desligó de la formación y en estos momentos está más cerca de Más País. En el Ayuntamiento hispalense es conocida la gran sintonía entre Heredia y los dos concejales de IU, ¿por qué no rubricaron entonces esta declaración? Pues porque el caso de Heredia lo ha supervisado la dirección regional de Unidas Podemos, así que si los ediles de IU respaldan a la edil no adscrita estarían enfrentándose a su propia dirección.

"Menos egos y más diálogos"

El concejal González Rojas sí dejó una reflexión en Twitter al anunciar que el pleno tomaba conocimiento de la expulsión de Heredia del grupo municipal Adelante Sevilla: "No puede ser una buena noticia. Si queremos que sea una herramienta útil para la gente que decimos representar, la política necesita menos egos y más diálogos. Algo estaremos haciendo mal…". Su publicación, por cierto, fue contestada por Podemos aludiendo a la necesidad de ser "coherentes y honestos".

El Pleno toma conocimiento de la expulsión de @sahefer de nuestro Grupo Municipal. No puede ser una buena noticia.



Si queremos que sea una herramienta útil para la gente que decimos representar, la política necesita menos egos y más diálogos.



Algo estaremos haciendo mal… — Daniel González Rojas 🔻 (@rojosevillano) 22 de julio de 2021

A todo esto, Sandra Heredia recibía en las puertas del Consistorio el respaldo de representantes de colectivos sociales y vecinales, así como de varios de los parlamentarios que tienen la condición de no adscritos y que acompañan a Teresa Rodríguez en la nueva Adelante Andalucía. Susana Serrano, por su parte, contó con el apoyo de un grupo de militantes de Podemos, cuyo Consejo de Coordinación en Sevilla aplaudía la aplicación del Pacto Antitransfuguismo y le agradecía a la propia Serrano "su compromiso sin fisuras con el proyecto político de Podemos en un entorno hostil durante el último año". Y a todo esto, los concejales de IU mordiéndose la lengua. Este es el escenario en el que queda la izquierda más allá del PSOE en Sevilla cuando faltan menos de dos años para las elecciones municipales...