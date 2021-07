La concejal de Adelante Sevilla Sandra Heredia pasa a ser no adscrita tras su expulsión de Podemos

Sandra Heredia ya no pertenece al grupo municipal de Adelante Sevilla. Los servicios jurídicos municipales han dado la razón a Podemos en su reclamación de que pasase a ser concejal no adscrita tras su expulsión de la formación morada, algo que se le ha comunicado a la edil este miércoles y que se formalizará en menos de 24 horas, en el pleno convocado para este mismo jueves.

Podemos expulsa del partido a su concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Sandra Heredia

Al pasar Heredia a ser edil no adscrita, Adelante Sevilla queda con tres concejales, Susana Serrano (de Podemos y actual portavoz del grupo) y Daniel González Rojas y Eva Oliva, de IU. El detonante de esta situación fue la expulsión hace un mes de Heredia de Podemos, que la acusó de indisciplina, no obedecer las directrices de la formación morada y defender otros postulados políticos en el Consistorio. Para encontrar el origen de ello hay que remontarse a un año atrás, cuando la edil se unió a los dos de IU para forzar el cese de Susana Serrano como portavoz, aunque posteriormente se llegó a un acuerdo y se estableció una portavocía rotatoria.

Una confluencia de partidos

Los servicios jurídicos municipales, de esta manera, han avalado los argumentos de Podemos, que inicialmente plantearon dudas ya que Adelante Sevilla es una confluencia de siete partidos. Podemos apeló al Pacto Antitrafuguismo y alegó que Heredia logró su acta al ir en unas listas a las que llegó en las primarias del partido morado, por lo que al dejar su disciplina no tenía sustento legal para seguir en el grupo municipal.

La petición inicial de Podemos a Sandra Heredia fue que devolviese el acta, a lo que se negó alegando que no es "ninguna traidora" y que ha trabajado en todo momento conforme a lo que marca el programa electoral de Adelante Sevilla. Heredia conoció la decisión definitiva tras una llamada de Alcaldía, en la que se le comunicó que la cuestión se abordaría en la junta de portavoces de este mismo miércoles para su aplicación en el pleno del jueves.

La ya concejal no adscrita denuncia "indefensión" en el proceso, ya que asegura que no ha podido defenderse ante la "decisión unilateral" de Podemos de expulsarla. Ante la falta de comunicación, recientemente presentó un escrito en el Registro municipal interesándose por el proceso, que ha desembocado en su expulsión del grupo.

Derechos de un concejal no adscrito

Tal y como establece el Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, los concejales no adscritos pierden sus derechos económicos, pero no los políticos. Esto significa que no cobrará un sueldo y sólo podrá percibir algunas cantidades en concepto de dietas, aunque puede participar en la actividad de control del gobierno, votar en el pleno y presentar propuestas, mociones, votos particulares y enmiendas, así como formular ruegos, preguntas e interpelaciones.

A efectos logísticos, tendrá que salir de las dependencias del grupo Adelante Sevilla y el Ayuntamiento le habilitará un espacio de trabajo, además de que también cambiará su ubicación en el salón de plenos. Heredia, que define todo lo ocurrido como "una torpeza política de Podemos", asegura que su nueva situación "no afectará al sentido de mi voto", que se mantendrá en línea con los postulados del programa electoral con el que se presentó.

Cristalizan de esta manera las tensiones en un grupo municipal fracturado, con episodios que han ido más allá de forzar la salida como portavoz de Susana Serrano. El mal ambiente en Adelante Sevilla es sobradamente conocido en el Ayuntamiento, e incluso la fractura interna llegó a escenificarse en un pleno en el sus concejales votaron de manera distinta.