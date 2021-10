Carmen Tovar disputará las primarias del PSOE de Sevilla a Javier Fernández, el candidato más próximo a Espadas

El anuncio de Verónica Pérez de que no optará a la reelección como secretaria general del PSOE de Sevilla no ha servido, como pretendía, para facilitar la unidad de una candidatura promocionada por el líder regional, Juan Espadas. Sevilla, la agrupación más numerosa del PSOE en España -10.000 afiliados-, no servirá de ejemplo de unidad al resto de provincias, donde también se están gestando guerras por el control orgánico entre las distintas familias sanchistas.

Tras el comité provincial celebrado elo jueves por el PSOE de Sevilla y saldado con la fijación del 19 de diciembre como fecha para el congreso provincial del partido, la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, ha anunciado su candidatura a la Secretaría General en nombre de los militantes reunidos en torno al documento 'Hacer+PSOE'. Enfrente tendrá al primero en dar el paso, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, que cuenta ya con el respaldo explícito de las agrupaciones más numerosas de la provincia, y con el apoyo implícito del propio Espadas. Aún existe la opción de que se postule un tercer candidato de peso, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, miembro crítico de la última ejecutiva regional de Susana Díaz.

Las opciones de Tovar están muy limitadas, pero su candidatura puede buscar más integrarse en la lista de un candidato de más peso que de llegar hasta el final de la carrera en las primarias. "A lo largo de mi dilatada carrera política en el PSOE, donde he sido alcaldesa de mi pueblo, vicepresidenta de la Diputación y delegada del gobierno; y después de llevar dos años recorriendo las agrupaciones de la provincia, he constatado lo importante que es dar el sitio que le corresponde a los y las militantes. Fruto de ese recorrido por las agrupaciones locales, tenemos un proyecto trabajado por cientos de compañeros y compañeras, para toda la provincia y para todos y todas los militantes de la agrupación sevillana", ha defendido Carmen Tovar.

Este proyecto político, así, se resume en el concepto de "militancia", según Carmen Tovar, cuyo grupo ha sido crítico con la dirección provincial encabezada por Verónica Pérez, quien no optará a revalidar la Secretaría General, tras haber apoyado a la expresidenta autonómica y ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en las elecciones primarias ganadas por Juan Espadas, nuevo líder regional del partido, candidato socialista a la Presidencia de la Junta y nuevo secretario general del PSOE-A.

Para Carmen Tovar, las elecciones primarias son "la herramienta más potente que existe para movilizar y motivar a la militancia" y al electorado, declarándose partidaria "del acuerdo, de la unidad del partido, pero no de la uniformidad".

"Si hay acuerdo y una sola candidatura, siempre deberá estar basada en una estrategia política que nos haga cohesionar el partido y crecer", enfatiza, concurriendo además al cónclave la candidatura a la Secretaría General del alcalde de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos, a quien han mostrado su apoyo varias decenas de alcaldes y secretarios de agrupaciones socialistas locales.

"Me siento y me presento como militante de base, que es la piedra angular y la fuerza del partido. Defiendo un partido construido desde sus bases hasta su cúpula", indica Carmen Tovar.