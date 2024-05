Es dona per extingit l'incendi de la planta de reciclatge de Requena després de 18 dies de treballs i Conselleria amenaça amb el tancament

L'incendi de la planta de reciclatge situada en Sant Antoni de Requena ja està oficialment extingit, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València a les 14h. d'aquest dijous 2 de maig.

El president del Consorci i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, indica que “han sigut díhuit dies d'ardus treballs, en un incendi que reunia unes característiques molt especials i que ha exigit un plus de coordinació amb la Generalitat, al mateix temps que es treballava amb l'Ajuntament de Requena per a garantir la seguretat de la ciutadania, controlant els nivells de qualitat de l'aire”.

L'incendi va afectar una superfície d'uns 40.000 metres quadrats, amb punts d'acumulació de residus de fins a 7 metres d'altura i un volum d'uns 135.000 metres cúbics de residus, fonamentalment plàstics.

Després d'aquesta fase basada en extinció amb aigua, es va iniciar una segona, en la qual es van iniciar els treballs de maquinària pesant gestionada per l'empresa Tragsa a través del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana.

Aquesta fase del procés, que ha durat diversos dies, s'ha centrat en cobrir amb terra les parts afectades pel foc, una labor que ha sigut supervisada en tot moment per personal del Consorci de Bombers, que ha instal·lat en la pròpia planta un dispositiu preventiu de bombers amb tots els recursos per a fer front a possibles punts de perill que es produïren durant aquests treballs.

Els efectius de bombers han romàs de manera preventiva en la planta fins que han finalitzat les actuacions de bolcat de terra, mantenint la col·laboració amb tot el personal desplaçat per a aquestes tasques.

La Conselleria adverteix del possible tancament

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha traslladat un missatge de tranquil·litat a Requena i Utiel i ha avançat que l'expedient obert pel seu departament pot portar al tancament definitiu de la planta de reciclatge incendiada.

Així ho ha destacat Pradas després de reunir-se amb l'alcaldessa de Requena, Rocío Cortés, així com amb l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, i representants dels veïns afectats de les localitats. La titular de Medi Ambient ha destacat que “després de les irregularitats detectades i la suspensió cautelar de la planta s'està recopilant la informació en unes diligències preliminars que poden comportar el tancament definitiu de la instal·lació”.

Aquesta investigació, que finalitzarà una vegada es recullen les últimes proves després de l'extinció de l'incendi, es complementarà amb altres dos expedients per part de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. El primer d'ells serà un nou expedient sancionador que s'ha començat a tramitar. En aquest, s'han incorporat els antecedents de l'empresa i s'ha procedit a l'obertura de la fase d'actuacions prèvies per a recopilar totes les dades de la pròpia Conselleria de Medi Ambient, així com d'altres departaments implicats. Aquest procés finalitzarà una vegada es puga incorporar tota la documentació relativa a l'incendi una vegada estiga extingit. D'altra banda, s'obrirà un altre expedient per incomplir la Llei de Responsabilitat Mediambiental.