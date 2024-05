Ascenso notable de temperaturas y adiós a la lluvia en la mayor parte de Andalucía

La previsión para este próximo fin de semana viene de la mano de un proceso de estabilización atmosférica. Las altas presiones irán ganando terreno, tras una semana algo revuelta, con algunas tormentas y precipitaciones que se han ido generando por gran parte de Andalucía.

De cara al viernes esta tendencia hacia tiempo más tranquilo y soleado continuará, todavía con algunas nubes que pueden ir apareciendo durante el día, pero que serán de tipo medio y alto, no esperando ya precipitación en ningún punto de la comunidad. Las temperaturas experimentarán un ascenso de forma generalizada y que puede ser localmente notable en zonas del interior, especialmente de Cádiz y Málaga, registrando valores ya cercanos a los 22-25º C en muchos puntos del centro y oeste de la región.

Por su parte, las mínimas también asciende, de manera más acusada en puntos del interior oriental, pero todavía seguirán dejando noches frías. De hecho, el termómetro bajará de los 10º C en numerosas zonas.

Protagonismo del sol el fin de semana

El sábado será un día muy parecido en cuanto al estado de los cielos, con el sol como protagonista en toda Andalucía, salvo algunos intervalos de nubes altas que pueden aparecer a últimas horas por el oeste. Serán el preludio de algo de inestabilidad que se puede generar para la jornada del domingo, ya que un frente algo desgastado se adentrará en la comunidad por el noroeste. Se irá disipando en su recorrido, pero aún así podría dejar algunas gotas en zonas montañosas de la comunidad y generar algunos chaparrones tormentosos.

Un frente que no frenará el aumento de las temperaturas, puesto que las máximas tanto el sábado como el domingo aumentarán en toda la región, dejando valores cercanos a los 27-29 ºC de forma puntual en puntos del valle del Guadalquivir para cerrar la semana, eso sí, todavía las mínimas seguirán siendo frescas en la mayor parte de la comunidad.

Un lunes revuelto y tranquilidad el resto de la semana

Con la entrada de la nueva semana el tiempo puede seguir algo revuelto, con un lunes que será muy parecido al domingo: habrá algo de nubosidad debido a los frentes que afectan a zonas del norte peninsular, pero que son bloqueados por las altas presiones que se espera en nuestras latitudes. De esta forma, la jornada del lunes se pueden producir algunos chubascos que afectarían a zonas de Sierra Morena y Sistemas Béticos especialmente, no esperándose que puedan dejar grandes acumulados que aparecerían de forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, la previsión es que puedan seguir subiendo algún grado más en toda la comunidad, alcanzando valores a mediados de semana de 32-34º C en zonas del valle del Guadalquivir y superando los 25º C en gran parte de Andalucía. Igualmente, las noches también serán algo más suaves con valores que en el interior no bajarán de los 10-12º C, aunque todavía en zonas elevadas podría seguir con temperaturas algo más frescas.

Tras un lunes algo más revuelto, los siguientes días transcurrirán relativamente tranquilos, solo adornados por las nubes altas que pueden aparecer durante algún momento del día, pero que no alterarán el tiempo. El viento será poco destacable por lo general, de componente variable, aunque con tendencia a soplar con régimen de oeste. Sí se podrán registrar rachas algo más intensas de poniente en zonas del estrecho y el levante andaluz durante el domingo y el lunes.

Posibilidad de tormentas y tiempo primaveral

El avance de la semana trae algunas novedades, con un elevada incertidumbre. Se prevé que embolsamientos de aire frío puedan acercarse hasta la Península Ibérica, por lo que las precipitaciones se comportarían en forma de tormentas y chaparrones propios de esta época, que pueden ir variando de posición e intensidad según la colocación de dichas bajas presiones. Así que toca seguir la evolución que experimentarán.

En cuanto a las temperaturas, con una probabilidad media, se comportarán muy parecidas a la tendencia semanal. No obstante, pueden experimentar un leve descenso de cara al fin de semana con la llegada de las citadas tormentas, lo que dejaría el ambiente más fresco.

En definitiva, para los siguientes días la tendencia será a la estabilización. Salvo algunas nubes y lluvias débiles que puedan producirse el domingo y el lunes en zonas de montaña, en general se prevé tiempo más estable y soleado. Las temperaturas ascienden y variarán más de 10º C con respecto a esta semana en muchos municipios de Andalucía, aunque no se confíen ya que nos encontramos en la estación de la primavera y las tormentas podrían seguir acechando en las próximas semanas.