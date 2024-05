La comissió de les mascaretes del Parlament continua aquest divendres amb quatre compareixences de perfil tècnic

La comissió d'investigació del Parlament balear sobre la compra de material sanitari a pandèmia continuarà aquest divendres amb quatre compareixences de perfil essencialment tècnic: un pèrit, un inspector, una treballadora de l'IbSalut i el representant duaner que va intervenir en l'adquisició a Soluciones de Gestión.

La primera d'aquestes compareixences, a les 09.00 hores, serà la d'un expert, Arturo Molina, proposat per Vox en qualitat de pèrit. En aquest sentit, el compareixent no està directament vinculat amb el cas, sinó que se'n truca per conèixer la seva opinió professional respecte a aspectes tècnics del procediment de compra, segons han aclarit des de Vox.

La següent compareixença, la de Beatriz Orejudo, està prevista per a les 11.00 hores. Es tracta d'una representant de Lantimar, la companyia que va intervenir com a representant duaner a la recepció de les mascaretes a l'aeroport.

Seguirà a les 13.00 hores la compareixença de l'inspector que va signar l'informe d'inspecció d'Aenor, José Miguel Pérez Segura; i a les 15.00 hores l'anterior responsable de recursos materials als serveis centrals de l'IbSalut, Mª Dolores Alemany.

Quan finalitzin les compareixences, la comissió té previst reunir-se per aprovar la modificació del pla de treball, avançant la data límit per presentar les conclusions al 6 de juny.

Els canvis proposats per PP i Vox -que tenen majoria- també reorganitzen algunes compareixences, com la del principal investigat a la causa de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Cueto, i habiliten els dissabtes per celebrar sessions -plantejant dues compareixences de treballadors de l'IbSalut el dissabte 1 de juny-.

Les compareixences van arrencar dimarts passat amb l'exdirector general de Pressupostos de l'IbSalut, Manuel Palomino, que va abundar en les qüestions que va exposar el dia anterior a la comissió del Congrés. Ha manifestat que el contacte que li va remetre a Koldo “es va presentar com a Ministeri” i que no li va cridar l'atenció, i va justificar l'emmagatzematge de les mascaretes i el termini de reclamació.