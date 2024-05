El Festival de Cine Africano abre la venta de entradas y presenta a un jurado internacional cien por cien femenino

El Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger (FCAT) ya ha activado la venta de entradas para las proyecciones en Tarifa a través de su página web. Asimismo, en la taquilla del Teatro Alameda se podrán comprar los abonos del FCAT 2024 para 8 películas a partir del día 23 de mayo, aunque las entradas con la opción abono pueden ya reservarse a través de la web del FCAT.

En la otra orilla, los tickets para las sesiones en Tánger solo se podrán adquirir de manera gratuita in situ en la taquilla del cine Alcázar antes de cada proyección. En cuanto a las extensiones del FCAT en Los Toruños, Ceuta y Sevilla, la entrada será libre a cada proyección hasta completar aforo.

Jurado internacional

En esta 21 edición del FCAT, el Jurado internacional que decidirá los premios de la competición de largometrajes, Hipermetropía, estará conformado por tres mujeres de perfil cinéfilo e investigador, que tienen en común el estar atravesadas por la sensibilidad y el compromiso de género.

Alejandra Val Cubero es profesora titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación Tecmerin, así como del Instituto de Estudios de Género de dicha universidad. Su experiencia como investigadora la ha llevado a residir en diversos países, incluyendo Estados Unidos (Harvard University), la India (Jawaharlal Nehru University), Afganistán y los Emiratos Árabes Unidos (Zayed University), donde ha llevado a cabo estudios sobre cine y género, con especialización en el cine del norte de África.

Por su parte, Azza Chaabouni es profesora-investigadora tunecina en el Departamento de Cine y Estudios Audiovisuales del ISAMM. Ex editora así como programadora de cine independiente, su trabajo de investigación se centra en los cines de África, el mundo árabe y sus diásporas desde un enfoque socioantropológico.

Junto a ambas estará la cineasta Farida Benlyazid, guionista, directora y productora hispano-marroquí nacida en Tánger. Como productora, participó en la realización de Une brèche dans le mur en 1977 y Poupées de roseaux en 1980 de Jilali Ferhati. En su carrera como directora y productora de largometrajes de ficción, ha destacado con obras como Une Porte sur le ciel en 1989, filme que se presentará en esta edición del festival; Keid Ensa en 1998, Casablanca Casablanca en 2001 y La vida Perra de Juanita Narboni en 2004. También produjo Frontieras en 2012 para Cinételema, además de haber realizado trabajos para televisión en una dilatada carrera.

Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, entregará un año más su premio ACERCA a la Mejor Película de la sección Hipermetropía que mejor contribuya a la difusión de los 17 Objetivos de la Agenda 2030, al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos. El jurado de este premio lo conformará Elvira Cámara, jefa del Área de Actividades Culturales en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, junto a un equipo multidisciplinar del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural dándole apoyo.

Jurado andaluz

En cuanto al jurado andaluz, encargado de otorgar el Premio FAMSI al Mejor Cortometraje de la sección En Breve, este año el festival recibirá en Tarifa a la productora Agus Jiménez, con más de veinte años de experiencia en el desarrollo y la producción de proyectos de largometrajes, tv movies, documentales y cortometrajes, con directores como Jesús Ponce, Paco Cabezas, Isaki Lacuesta, Eliseo Subiela, Alicia Sherson, Alfonso Sánchez o Paco León, entre otros. Además, Jiménez es presidenta de AAMMA (la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales).

Junto a ella estará Chaimaa Boukharsa, filóloga licenciada en estudios árabes e islámicos y máster en Diversidad Cultural por la Universidad de Granada (UGR). Especializada en igualdad de género, decolonialidad y diversidad cultural, es co-fundadora del medio de comunicación Afrocolectiva. Como activista, ha participado en diversos talleres y ponencias sobre feminismos o islamofobia. En reconocimiento a su trabajo, fue galardonada con el Premio ODA a la creación en nuevos medios en el año 2022.

Por último, el poeta cordobés y cinéfilo Pablo García Casado, doctor por la Universidad de Córdoba por su tesis “Las filmotecas ante el paradigma digital. Retos y perspectivas de futuro de la actividad filmotecaria en la sociedad de la información”, cerrará el triángulo del jurado andaluz. Actual jefe de Área de Audiovisual de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y coordinador de las actividades de la Filmoteca de Andalucía, compagina su trabajo con la actividad literaria. Es autor de poemarios como Las afueras, Dinero o García y de la novela La Madre del Futbolista.

Espacio Escuela y Cine en Familia

El cine dirigido a los colegios e institutos del país, así como a los centros educativos españoles en Marruecos vuelve a protagonizar el Espacio Escuela del FCAT, que tendrá lugar entre el 20 de mayo y el 9 de junio en centros de ambas orillas, así como en pantallas de Tarifa.

Escolares y adolescentes de los dos continentes vuelven a tener la oportunidad de sumergirse en el cine africano gracias a este oasis de séptimo arte en los colegios, que ofrece el viaje de conocer otras realidades de África y la variada riqueza cultural del continente. Todo ello a través de películas y cortos con sesiones didácticas, herramientas clave para desvincularse de estereotipos preestablecidos.

Unirse al Espacio Escuela es sencillo y gratuito para los centros educativos de España y los centros educativos españoles en Marruecos, previa inscripción -antes del 19 de mayo- del docente para alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. La actividad se desarrollará en sus propios centros con películas accesibles desde el aula a través del Canal Online de Cine Africano en la plataforma Vimeo.

Tres títulos en versión original subtitulada en español componen la programación de este espacio en esta edición: el largometraje de animación camerunés La Grotte Sacrée (La Cueva Sagrada), de Daniel Minlo y Cyrille Masso, dirigido a escolares a partir de 9 años. Una historia, de reyes, venenos, ermitaños y antídotos escondidos en una cueva sagrada.

Baada ya Masika (Después de las largas lluvias) es una película keniana dirigida por Damien Hauser y dirigida a niños y niñas a partir de 12 años. Su protagonista, Aisha, de diez años, quiere ir a Europa y ser actriz. Para ello sueña con hacerse pescadora y poder navegar hasta el continente vecino.

Por último, a adolescentes a partir de 15 años se dirige la película franco-marroquí HLM Pussy, de Nora El Hourch. Se trata de la historia de Amina, Djeneba y Zineb, tres amigas inseparables hasta que un vídeo que expone al acosador de una de ellas en redes sociales pone en peligro su amistad.

Para el FCAT el conocimiento y el entendimiento del “otro” son básicos en la formación de las personas. A través de un trabajo continuo con la juventud, el Espacio Escuela, en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030, busca propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real, empleando para ello el lenguaje más universal de todos los que existen: el arte.

El Espacio Escuela 2024, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación La Caixa acerca un año más el cine a los escolares en su compromiso con una educación de calidad para todos y todas.

Asimismo, la sección Cine en familia, el espacio del Festival dedicado a los grupos familiares con niños pequeños, programará también los tres largometrajes del Espacio Escuela, además de dos películas ya conocidas en el FCAT: Wallay, de Berni Goldblat, un viaje a Burkina Faso de la mano de un niño de 13 años: y de la marroquí Adiós Carmen, de Mohamed Amin Benamraoui en la que un niño se hace amigo de la protagonista, una exiliada española que trabaja en el cine del pueblo en el Marruecos de 1975. Ambos filmes solo se proyectarán en la extensión sevillana del FCAT.

FCAT LAB

En el ala de industria del Festival de Cine Africano, el FCAT LAB vuelve como el workshop de postproducción de esta cita. En esta 21 edición volverá a ofrecer apoyo a largometrajes procedentes de África a través de premios otorgados en el mercado de proyectos. Al mismo tiempo, esta iniciativa busca aumentar la visibilidad y las oportunidades de las películas en fase de postproducción, presentándolas a agentes de ventas, distribuidores, plataformas VOD y compradores en general.

Un año más, este espacio de formato online incluído dentro de El Árbol de las Palabras, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), programará encuentros one to one y un mercado de proyectos, otorgando un total de 24.000€ de premios en metálico y en servicios para el desarrollo de producciones cinematográficas africanas. El FCAT LAB 2024 se llevará a cabo en formato exclusivamente online y en inglés el jueves 30 y el viernes 31 de mayo

En esta edición serán cuatro los proyectos que formarán parte de este workshop, tres de ellos dirigidos por mujeres: El documental franco-argelino The Magma, dirigido por Mia Bendrimia. Una obra que atraviesa el abismo de silencio que separa Argelia de Francia a través de secretos familiares. Otro documental, Zion Music, recorre de manera personal la historia del espíritu del Reggae Africano de la mano de su directora, Rama Thiaw.

El documental argelino You don't die two times, también dirigido por una directora, Ager Oueslatit, navega en la peligrosa odisea de su protagonista en la búsqueda de Europa y en el relato de los recuerdos que la llevaron a partir. Por último, la keniana Kileo es una ficción que gira alrededor de un profesor de inglés en un instituto rural que lucha contra las tentaciones del alcohol. La dirige Bill Jones Afwani.

El jurado encargado de premiar a los proyectos del FCAT LAB estará formado por Lara Sousa, directora y productora mozambiqueña que trabaja como coordinadora de formación para el Mercado y Festival Documental MiradasDoc en Tenerife. La acompañarán Maher Diab, cofundador de MAD Solution y la fuerza creativa detrás de la empresa, a la que ha logrado posicionar como el principal distribuidor de contenido cinematográfico árabe a nivel mundial; y por Nikolas Montaldi, consultor con más de diez años de experiencia en festivales de cine internacionales. Desde 2009, ha formado parte del equipo del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), donde actualmente gestiona el Pro Hub, una plataforma dedicada a promover conexiones e intercambio de conocimientos entre cineastas

El FCAT LAB es posible gracias al apoyo y compromisos de empresas y profesionales del sector que son las andaluzas Tres Gatos Sonido, La Colorá, Traducciones Bienza además de la gallega Tomahawk Digital Cinema Services, la madrileña Laser Film y la francesa Sudu Connexion.