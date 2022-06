Las ONG de Sevilla vuelven a denunciar el retraso en los pagos de subvenciones por parte del Ayuntamiento

Una veintena de organizaciones y entidades no gubernamentales sevillanas siguen reclamando el pago de subvenciones atrasadas por parte del Ayuntamiento de Sevilla para poder seguir funcionando y trabajando en proyectos de acción social que complementen las actuaciones de los servicios sociales municipales. No es una problemática nueva sino que se arrastra de años anteriores y que ya hicieron llegar a los responsables locales en noviembre pasado y en febrero de este mismo año. El acuciante estado económico de algunas de estas ONG les han llevado a volver a reunirse con el Ayuntamiento para tratar de alcanzar una solución financiera y que se les abonen las ayudas ya que, después los anteriores encuentros, no sabían cómo estaban transcurriendo los compromisos del ayuntamiento y con el “agravamiento de la situación” económica de varias entidades por cierre, imposibilidad de afrontar pagos, solicitud de créditos y “situaciones realmente dramáticas”, señalan fuentes de la federación provincial de drogodependencias Liberación.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es Andalucía indican que el Ayuntamiento de Sevilla está “trabajando para agilizar lo máximo posible los expedientes” y proceder al pago de los atrasos, que reconocen alcanza la cifra de “casi un millón de euros en distintas convocatorias” de 'Sevilla Solidaria', que regula las subvenciones de la Dirección General de Acción Social, en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos sociales. Desde el consistorio se destaca que, desde 2015, los importes de los programas “se han triplicado”. La convocatoria de este año asciende a 2,2 millones de euros, un 4% más que en 2021. También se planteó que Sevilla Solidaria salga en dos anualidades para dar una cierta estabilidad y conocimiento de ingresos a las entidades.

Según señalan fuentes de la federación provincial de drogodependencias Liberación tras el encuentro mantenido este miércoles en el Hogar Virgen de los Reyes indican con Juan Manuel Flores, delegado del área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, este ha vuelto a tomar nota de las reclamaciones y ha mostrado predisposición a que se solucione la problemática. Las entidades vienen demandando que el Ayuntamiento de Sevilla tiene una interpretación de la normativa y de la Ley de Subvenciones “más estricta que cualquier otra administración”. Estas fuentes ejemplifian con un caso real: “Si hemos solicitado una subvención al distrito y se han concedido 600 euros pero la justificación está pendiente de aprobación por un error en una factura de 12 euros, el expediente pendiente de justificar paraliza los pagos de subvenciones de otras áreas como Sevilla Solidaria (14.000 euros) o Sevilla Libre de adicción (12.000 euros)”.

Trabajar en red con el tejido asociativo

Desde las ONG confían en que se va a dar respuesta positiva por parte del Ayuntamiento a estas cuestiones, “no sabemos si con la contundencia que se debe” ya que el cumplimiento de plazos deja “en una situación muy crítica por varias asociaciones y con el tejido asociativo de la ciudad de Sevilla sufriendo, desvaneciéndose y con dudas de su supervivencia a corto y medio plazo”, añaden desde Liberación, cuya abogada ejerció de portavoz de las entidades afectadas durante la reunión. El compromiso de la protesta reside en “velar y hacer un seguimiento para que los sevillanos y sevillanas con además la deshonra de tener la mayor concentración los barrios más pobres de España, puedan tener el apoyo en materia social que merecen”.

“La administración pública no llega a todas las actuaciones que la sociedad necesita y debe trabajar en red con el tejido asociativo, pero ante estas situaciones de retrasos y bloqueos de cobros los objetivos de las subvenciones que se emiten para ello, no se están cumpliendo y los ciudadanos que deberían ser los beneficiarios de las mismas no se están atendiendo o en menor número de lo que se debería realizar”, comentan desde Liberación.

Flores trasladó a los representantes de las entidades que, por su parte, deben cumplimentar debidamente las cuentas justificativas después de que la Intervención General del Ayuntamiento haya puesto especial hincapié en la mala praxis de determinadas entidadesa la hora de rendir cuentas de los proyectos desarrollado , que podía acabar con la obligatoriedad de tener que devolver el dinero recibido a través de expedientes de reintegro o bien tenían que subsanar los errores detectados, abriéndose nuevos plazos para ello y repitiendo el proceso, colaborando en el retraso de los expedientes. Dichas fuentes añaden a ese respecto que, hasta el momento en que la Intervención advirtió esos errores en la cumplimentación de la documentación, las ON recibían el cien por cien de la subvención y posteriormente lo justificaban pero no de manera correcto en algunos casos. Actualmente, se le abona a cada entidad subvencionada el 75% de la ayuda y, una vez ejecutado el proyecto, se le paga el 25% restante.

Subsanaciones y reintegros

Desde Liberación indican que el Ayuntamiento de Sevilla aludió a esa dificultad de subsanar expedientes de tantos años atrás, donde es más ágil facilitar el reintegro de las pequeñas cantidades que descuadren. Uno de los mayores problemas que tiene el Ayuntamiento de Sevilla es que cualquier expediente de justificación paraliza el pago de cualquier otras, dicen a ese respecto fuentes de Liberación, defendiendo que las entidades “cumplen las bases de las convocatorias, justifican en tiempo y forma y los atrasos del Ayuntamiento generan bloqueos que derivan en consecuencias como la petición de créditos a entidades financieras con el consiguiente pago de intereses, cierre o planteamiento de cierre de algunas entidades que están en el límite”.

También lamentan las entidades que “se están solicitando justificaciones dos años después incluso con anterioridad a la era COVID” y que, por otro lado, las entidades sociales afectadas por los retrasos “presentan otras líneas de financiaron a otras administraciones públicas y sólo en el Ayuntamiento es donde se encuentran con esta problemática, incluso la interpretación de la aplicación normativa es diferente y no se procede al bloqueo por retrasos de revisión en justificaciones no imputables a las entidades sociales”, insisten.

Las entidades pusieron este miércoles en conocimiento del delegado el empeoramiento y la situación “grave” económica de varias entidades, como Espina Bífida, Autoestima Flamenca y Elige la Vida. A esta última organización se le adeuda el año 2016 junto otros ejercicios que suman unos 43.000 euros y, en otras convocatorias del ayuntamiento de otras áreas por bloqueo, de esta 90.000 euros, señalando que la tesorería saneada de estos años le ha permitido continuar pero ha llegado un momento en que ya le es inviable seguir adelante. Desde el ayuntamiento, según Liberación, manifestaron que les consta que, a fecha 10 de junio, se ha fiscalizado y devuelto la totalidad del año 2016 y que se va a desbloquear el pago, añadiendo que respecto a 2019 parece que “está en marcha un requerimiento que se hizo en abril y que sólo faltaría 2020 y 2021”, confiando en que, con la revisión del plan de choque del Ayuntamiento en julio, deben estar desbloqueados.