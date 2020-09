El plan "inminente" de la Junta de Andalucía contra el virus del Nilo no tiene fecha prevista de inicio

Se anunció como "inminente", pero el plan de la Junta de Andalucía para fumigar zonas susceptibles de contar con mosquitos que puedan propagar el virus del Nilo se puede retrasar. Ayuntamientos como el de Coria del Río aseguran que la aportación del Gobierno andaluz no se verá en los humedales hasta octubre al menos. La Junta, por su parte, sostiene que es "inminente", aunque no ofrece fecha alguna.

El golpe del virus del Nilo en Sevilla: "Entre el coronavirus y el mosquito, hay cierta psicosis"

Saber más

Tras la reunión entre todas las partes celebrada este miércoles, con la organización de la delegación de Salud en Sevilla, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, lamentaba que la fumigación en las zonas de presencia de mosquitos de la Junta no comenzará al menos hasta octubre, lo que retrasará el plan acordado el pasado 13 de agosto.

Un plan a largo plazo

González lamenta que "el proceso será lento, pues ahora sacará el plan a licitación, con los plazos que eso conlleva, y después se pondrá manos a la obra para comenzar a actuar, y esto puede demorar el inicio del plan hasta octubre", aunque ha recordado que la Junta ha presentado a los municipios afectados su plan de actuación, un plan estratégico a largo plazo "que no sólo pretende combatir el mosquito ahora mismo, por la urgencia que tenemos, sino también en los próximos años".

La idea es prevenir futuras enfermedades que pudiesen transmitir, "pero los ayuntamientos se han encontrado con una nueva traba en esta epidemia, y es que la Junta de Andalucía sigue alargando los plazos para comenzar a actuar".

"En pocos días"

Sin embargo, desde la Consejería de Salud se niegan las afirmaciones del edil coriano, y se asegura que "la fumigación de las zonas afectadas por el mosquito va a comenzar en cuestión de pocos días".

Concretan que "desde que se aprobó el martes en el Consejo de Gobierno, están trabajando en el plan de actuación, que va a estar listo muy pronto", con lo que "no será dentro de un mes, sino en cuestión de pocos días". Por ahora, el acuerdo no está reflejado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, condición indispensable para que un acuerdo del Consejo de Gobierno salga adelante.

Para Modesto González, "la intervención de la Junta de Andalucía es necesaria, tanto para asumir las competencias como para hacerse cargo de buena parte de la financiación, aunque desgraciadamente su actuación no surja por propia iniciativa, sino gracias a la presión que hemos hecho los municipios afectados", añadiendo que "los ayuntamientos han actuado con rapidez, y es lógico que todos pongamos de nuestra parte para frenar el virus, pero para combatir una pandemia como ésta es fundamental la aportación de las distintas consejerías implicadas".

Con todo, indica que Coria, como el resto de los pueblos, "no se quedará esperando a que la Junta de Andalucía actúe", por lo que retomará las labores de fumigación para evitar que el mosquito se reproduzca y mantener así a salvo a sus vecinos y vecinas, pues según Modesto González "la vida de los andaluces no entiende de plazos, y no podemos esperar sentados a que nos ayuden mientras nuestra ciudadanía está expuesta a un virus letal".

Aguirre, sin fechas

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, comparecía este jueves en la comisión parlamentaria en la que ha actualizado los datos en relación al brote del virus del Nilo. Ha enfatizado que la Junta cumplirá con su parte, pero sin concretar fechas.

Aguirre también ha resaltado que la Junta ha asumido "el mando único" en esta crisis con el "beneplácito de ayuntamientos, diputaciones, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y arroceros, intentando atacar primero a los mosquitos" que propagan la enfermedad, y ahora con drones "para no dañar cultivos" y "atacar la fase larvaria".

En ese sentido, ha recordado el anuncio del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, del pasado martes acerca de la licitación de un contrato de emergencia por 100.000 euros para la fumigación a través de drones de las zonas afectadas del virus del Nilo, y ha defendido que la Junta ha mantenido "diálogo permanente con los ayuntamientos afectados”.

Presupuesto escaso

Las críticas a la Junta no se ciñen sólo a la falta de precisión de fechas. La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, advierte de que "sólo lo que han pedido a los ayuntamientos" de dos de los municipios afectados en la fase dos del proceso para atajar el brote "excede" el presupuesto de 100.000 euros con el que se va a licitar la referida fumigación con drones, por lo que ha cuestionado que ese montante económico sea suficiente para un plan de fumigación que llegue "a todas las zonas afectadas, agrarias y urbanas”.