Sevilla ya echa cuentas: acoger la Agencia Espacial tendría un impacto de 360 millones de euros y casi 6.000 empleos

Sevilla llega “con los deberes hechos” a la lucha final por ser la sede de la futura Agencia Espacial Española, que vendría con una lluvia de millones y puestos de trabajo bajo el brazo. La capital hispalense ha cerrado los flecos de su candidatura (el plazo termina el 4 de noviembre) y, sin atreverse a lanzar las campanas al vuelo, habla de un proyecto “sólido” al que los requisitos que exige el Gobierno central le encajan casi como un guante. Y aunque todavía se tardará al menos un par de meses en saber qué ciudad se lleva el gato al agua, ya se han hecho los primeros números sobre lo que supondría convertirse en la capital espacial española, y las cifras no son precisamente pequeñas: el impacto económico en 2023 (cuando entrará en funcionamiento) sería de 360 millones de euros a la vez que se generarían 5.860 puestos de trabajo, incluyendo en ambos casos conceptos directos, indirectos e inducidos.

La cosa no quedaría ahí, porque las previsiones apuntan a que en una década la industria aeroespacial sevillano multiplicaría por seis su facturación y por cuatro el número de empleos. Todo ello, bajo el paraguas de una sede administrativa en la que habrá al menos 60 trabajadores y que serviría para impulsar un sector en el que Sevilla y la propia Andalucía ya destacan en el contexto nacional: 2.400 millones de euros de facturación y más de 14.000 puestos de trabajo, todo ello liderado por el clúster Andalucía Aerospace y con el motor que suponen las 152 entidades especializadas (64 en Sevilla) y las 50 empresas (36 en la capital hispalense) distribuidas por toda la comunidad autónoma.

🟡 #Sevilla presenta hoy una candidatura sólida y de excelencia para ser sede de la Agencia Espacial Española en 2023.



🚀Con apoyo institucional, tradición aeronáutica, industria aeroespacial fuerte, innovadora y bien conectada.



👋🏼 Hola, #AgenciaEspacialEspañola. ¡Aquí Sevilla! pic.twitter.com/uSwEHDIV64 — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) 3 de noviembre de 2022

Así que, aunque nadie habla de favoritismo, el Ayuntamiento sevillano no puede ocultar el optimismo con una candidatura “que no es flor de un día”, en palabras del alcalde, Antonio Muñoz. El mensaje que se quiere lanzar es que si se aspira a acoger esta Agencia Espacial Española no es por capricho, sino porque hay un importante tejido empresarial, investigador e incluso formativo, con más de 20 grupos de investigación universitarios en el sector espacial y otra treintena que podría sumarse al mismo. Todo ello ayuda a configurar el que se presenta como el tercer complejo aeroespacial más importante de Europa.

La candidatura, además, se garantiza mejorar su puntuación con la presentación de un edificio ya terminado y plenamente operativo para acoger la sede, el Centro de Recursos Empresariales (CREA), un inmueble “llave en mano” que cuenta hasta con un auditorio con capacidad para 180 personas. Ubicado en el barrio de San Jerónimo, en una zona norte de la ciudad “necesitada de dinamización económica y empresarial”, el proyecto incluye hasta cuatro posibles ubicaciones si en el futuro hay necesidad de ampliación: el Centro de Empresas de Aerópolis, los pabellones de Europa y del Futuro de la Expo 92 en la Cartuja y las Naves de Renfe, un complejo casi colindante con el CREA.

El compromiso de conectar con Praga

Esta ubicación en San Jerónimo permite acceder al Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja en cinco minutos, a Aerópolis en 15 y al aeropuerto de San Pablo en 12. A propósito del aeródromo, Sevilla cumple con todas las conexiones aéreas que se recogen en las bases del concurso que dirimen la elección de la sede (París, Roma, Ámsterdam, Bruselas, Fráncfort y Toulouse) menos una, Praga, aunque la candidatura incluye un documento rubricado por Vueling por el que se compromete a recuperar este vuelo si la capital hispalense se convierte en sede de la Agencia Espacial.

Con todos estos elementos, a lo que se añade la potente planta hotelera y “la calidad de vida” de la ciudad y la apuesta por hacerla “sostenible y saludable”, el alcalde hispalense considera que “Sevilla cumple” con la presentación de una “candidatura ganadora”. Ahora sólo queda que el resultado del concurso le dé la razón en una carrera a la que a última hora se ha apuntado también el País Vasco, mientras que Navarra y Jerez de la Frontera se lo están pensando y ya han confirmado que se presentarán localidades como Huelva, León, Teruel, Tres Cantos (Madrid), Ciudad Real, Elche (Alicante), San Javier (Murcia), Gran Canaria y Tenerife. La pugna por ser la sede del equivalente español a la NASA va a estar reñida, aunque Sevilla confía en que ha armado un proyecto “para seguir mirando al cielo”.