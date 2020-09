Vox "perdona" al concejal de un pueblo sevillano que usó una tarjeta del partido para gastos personales

“No era una cantidad elevada. Ha justificado que era un error, ha devuelto el dinero y se ha aceptado su disculpa”. Es la explicación que fuentes de Vox dan a eldiario.es/andalucia a la hora de valorar que no se tocará el grupo político de su partido en Bormujos, tras la denuncia de su portavoz, Carmen Cariciolo, de un presunto caso de malversación por parte de su compañero, Miguel Ángel Pereda.

Una concejala de Vox de Bormujos (Sevilla) denuncia a su compañero por uso indebido de la tarjeta del partido

El caso, destapado el pasado 30 de julio, lo comunicó Cariciolo a la dirección nacional de su partido, tras descubrir que una buena parte de los 600 euros mensuales que tiene de límite la tarjeta de crédito asignada al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (provincia de Sevilla) se gastaron en usos que no tienen nada que ver con la actividad municipal de sus dos concejales.

Se trata de una tarjeta con el citado saldo que tiene dos copias, una para cada edil. La copia asignada a Pereda es la que reflejaba más de 300 euros en gastos como un estanco, un supermercado o la compra de libros a distancia.

Aunque inicialmente, las fuentes del partido a nivel provincial citaban que había "gastos alarmantes”, finalmente se ha considerado en la dirección nacional (Vox no tiene estructura regional) que no hay motivos para darle de baja de la militancia.

Carmen Cariciolo no ha querido dar explicaciones sobre este asunto, y se ha remitido a lo que diga el provincial, que señala, por cierto, que no tienen información oficial sobre el caso. En Madrid, se confirma la decisión tomada, se señala que se recibió el escrito de la concejala, pero, dos meses y medio después, no le han contestado.

La edil reclamaba que se aplicaran los apartados b, d, f y h (infracciones Graves), b y g (infracciones muy graves), del artículo 32 de los estatutos del partido. Curiosamente, eldario.es/andalucia ha consultado ese documento fundacional del partido de Abascal, que no contempla la expulsión definitiva, ya que incluso en los casos más graves prevé que el militante desprovisto de su carné lo puede recuperar 18 meses después.

“A Vox se llega y se sale con los bolsillos de cristal”, afirmaban las fuentes del partido en Sevilla, que consideraban “muy grave lo que hemos visto en el extracto de la tarjeta, pero antes de tomar una decisión vamos a escuchar a este hombre. Tenemos los movimientos de la tarjeta y estamos muy preocupados”, enfatizaban.

La dirección provincial de Vox no parecía dispuesta desde el principio a que este asunto se le fuese de las manos, dada la importancia que sus dos concejales tienen en este Ayuntamiento sevillano.

Con casi 22.000 habitantes, Bormujos cuenta con 21 concejales, y a los dos de Vox se les suman los mismos de Adelante, cinco de Ciudadanos, los mismos del PP y siete del PSOE.

El partido de Santiago Abascal intentó llegar a un acuerdo con Ciudadanos y PP antes de las elecciones, pero no fue posible. De haberlo conseguido, PP, Ciudadanos y Vox contarían con 12 de los 21 concejales del Ayuntamiento, dejando al PSOE sin la alcaldía.

La mala relación entre las portavoces de Vox y el PP impidió el acuerdo. La portavoz del PP, Lola Romero, incluso, se mofó en directo de Cariciolo cuando en el último Pleno los dos concejales de Vox no votaron lo mismo en uno de los puntos.