Una concejala de Vox de Bormujos (Sevilla) denuncia a su compañero por uso indebido de la tarjeta del partido

Una buena parte de los 600 euros mensuales que tiene de límite la tarjeta de crédito asignada al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (provincia de Sevilla) se gastaron en usos que no tienen que ver con la actividad municipal de sus dos concejales, Carmen Cariciolo y Miguel Ángel Pereda. Se trata de una tarjeta con el citado saldo que tiene dos copias, una para cada edil. La copia asignada a Pereda es la que refleja más de 300 euros en gastos como un estanco, un supermercado o la compra de libros a distancia. Las fuentes del partido a nivel provincial citan que hay "gastos alarmantes". Todos se reflejan en la tarjeta de Pereda, mientras que en la de su compañera no hay nada reseñable.

El mismo portavoz confirma que ha sido su propia compañera de partido la que ha elevado una escrito a la dirección provincial denunciando el caso, el que pide que se ataje un presunto caso de malversación. Como primera medida, se ha convocado a los dos a una reunión mañana en Sevilla, junto al presidente provincial de la formación de Abascal, Javier Cortés.

Cariciolo ha declinado hacer declaraciones al respecto, mientras que Pereda ha dicho a eldiario.es/andalucia que todos los cargos de Vox tienen instrucciones de no hablar con la prensa si no es con autorización de sus superiores. Preguntado sobre la mala relación que tendría con su compañera de bancada, asegura que se han publicado “informaciones tergiversadas” sobre este tema. No ha querido confirmar si efectivamente está convocado a la citada reunión en Sevilla.

Escrito contundente

Lo cierto es que la intención de la dirección de Vox en Sevilla es “atajar el asunto cuanto antes”, sin necesidad de que el caso llegue al Comité de Garantías y Sugerencias del partido. “A Vox se llega y se sale con los bolsillos de cristal”, afirman las mismas fuentes, que consideran “muy grave lo que hemos visto en el extracto de la tarjeta, pero antes de tomar una decisión vamos a escuchar a este hombre. Tenemos los movimientos de la tarjeta y estamos muy preocupados”, enfatizan.

Mala relación

La mala relación entre los dos concejales no es algo nuevo, pero no se había llegado hasta ahora a tal extremo. El pasado 29 de abril, este partido anunció que reclamaría "explicaciones" a Pereda, por abstenerse en lugar de votar en contra en la votación de la comisión local de Hacienda correspondiente a la nueva propuesta de dietas, una propuesta que según el PP implicaba un alza de las dietas para los miembros del Gobierno local de PSOE y Cs, mientras este último asegura que se trata de una "redistribución de las dietas y las asignaciones a grupos" sin incrementos en el presupuesto por tal aspecto.

Según Vox, Cariciolo, ante la comisión convocada por el alcalde, Francisco Molina (PSOE), "fue clara al dar indicaciones a su compañero de partido para que el voto fuera contrario a la subida de sueldos”.

De lo que se decidió en ese momento nada trascendió, pero la relación entre ambos parecía que se había normalizado.

Dos concejales que pueden ser clave

La dirección provincial de Vox no parece dispuesta a que este asunto se le vaya de las manos, dada la importancia que sus dos concejales tienen en este Ayuntamiento sevillano. Con casi 22.000 habitantes, Bormujos cuenta con 21 concejales, y a los dos de Vox se les suman los mismos de Adelante, cinco de Ciudadanos, los mismos del PP y siete del PSOE.

El partido de Santiago Abascal intentó llegar a un acuerdo con Ciudadanos y PP antes de las elecciones, pero no fue posible. De haberlo conseguido, PP, Ciudadanos y Vox contarían con 12 de los 21 concejales del Ayuntamiento, dejando al PSOE sin la alcaldía.