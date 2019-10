Un desierto demográfico de cine: Sobrarbe se convierte en escenario de película con 'Armugán'

“Somos pocos, pero muy movidos”, dice al otro lado del teléfono José María Giménez, alcalde de Boltaña. Durante las últimas semanas, su pueblo se ha volcado en el rodaje de 'Armugán', el nuevo trabajo del veterano director Jo Sol. Aunque esta no es la primera vez que la comarca de Sobrarbe se transforma en escenario de cine, en esta ocasión es especial: la historia de este filme habla de una tradición del Pirineo, tiene diálogos en castellano y aragonés y cuenta con el respaldo de La Bendita Produce, una compañía creada en Huesca por dos jóvenes aragoneses, Daniel Vergara y Leo Dolgan.

'Armugán' lleva a la ficción la tradición del 'acabador' del Pirineo, un figura que acompañaba a los moribundos. Jo Sol cuenta que llegó a esta antigua labor a través de “un ser singular, acuciado por una cruel enfermedad degenerativa en fase avanzada”. “Me habló de la urgencia colectiva por aprender a gestionar nuestra realidad transitoria de forma valiente y cabal. Había decidido entregarse a acompañar a otros enfermos terminales a morir en paz. Quiso además contextualizar su labor, estableciendo un vínculo con ciertas tradiciones que organizaban de forma colectiva la gestión del tránsito a la muerte”.

Escenario natural

El lugar natural para rodar esta historia era el Pirineo, y allí ha trabajado durante varias semanas el modesto equipo de rodaje del filme, compuesto por unas 30 personas entre la parte técnica y la artística. El escenario de la historia son los espectaculares paisajes del Sobrarbe, alrededor de uno de sus picos más significativos, la Peña Montañesa. La cinta transcurre en localizaciones como Ascaso, Muro de Bellós, Boltaña o Vió, además de Zaragoza y Murillo de Gállego. En palabras del director, las tierras del Sobrarbe son “territorios profundos y trascendentes, que terminan por rebelar lo inefable”.

La producción ha supuesto una pequeña revolución en una comarca que, con 3,5 habitantes por km², es la menos poblada de la provincia de Huesca y tiene la consideración de desierto demográfico. José María Giménez, el alcalde de Boltaña, cabecera de la comarca, explica que “el pueblo se ha implicado en este proyecto ilusionante que pone en valor el territorio: se han facilitado localizaciones, se han realizado gestiones, la gente ha participado como figurantes...”.

Giménez recuerda que este es el tercer rodaje que pasa por allí en cuatro años -los anteriores fueron 'Bajo la piel del lobo' y 'Los amantes'-, pero este es especial porque “es una historia que habla de tradición, que está producida en la propia provincia y que ha sabido salir adelante con un presupuesto pequeño”.

Producción 'made in Huesca'

'Armugán' cuenta con la producción de La Bendita Produce, junto a la compañía del director, Shaktimetta Produccions. Los responsables de La Bendita Produce son el oscense Daniel Vergara y el zaragozano Leo Dolgan, que explican desde el rodaje que esta productora con sede en Huesca “surgió como un sueño para poder hacer cine en nuestra tierra, con la que poder desarrollar los proyectos que nos interesan y embarcarnos en nuevas aventuras cinematográficas”.

El director de la cinta, Jo Sol, prepara una escena con dos personajes secundarios, ambos vecinos oscenses. Daniel Martínez García

Para Vergara, director de fotografía, y Leo Dolgan, sonidista, La Bendita Produce y 'Armugán' supone su regreso a Aragón tras desarrollar buena parte de su carrera en proyectos nacionales e internacionales. “Hacer tu carrera profesional fuera de Aragón y fuera de España es una experiencia extraordinaria y muy nutritiva tanto personal como profesionalmente, pero tener la oportunidad de volver a tu casa a contar tus historias y trabajar con tu gente es algo que no tiene precio”, cuentan.

¿Se puede hacer cine desde la periferia y hablando de la periferia? “No es fácil pero es necesario”, responden. Y añaden: “Quizás sea más difícil hablar de la periferia sin ser de la periferia. Hacer una película comercial dentro de la industria y lograr dignidad artística es algo que han conseguido muy pocas películas. Sin embargo, cuando haces cine independiente es más fácil resolver los condicionantes para hacer la película que quieres hacer o simplemente hay menos condiciones. Lo difícil es venderla, lograr que se vea y que tenga impacto, ahí es donde la periferia se vuelve un lugar inhóspito. Aún así, ¡por supuesto que se puede!”.

Cine en aragonés

'Armugán', tiene como fecha de estreno prevista finales de 2020. Entre sus protagonistas se encuentran nombres como Íñigo Martínez Sagastizabal (en el papel de Armugán), Gonzalo Cunill (como Anchel, su compañero), Núria Prims (premio Gaudí a mejor actriz principal en 2018 por 'Incerta Glòria') y Núria Lloansi. El reparto lo completan secundarios y extras, la mayoría de ellos vecinos y vecinas de la comarca del Sobrarbe.

Íñigo Martínez Sagastizabal da vida a Armugán. Daniel Martínez García

La cinta está rodada en blanco y negro, y tiene como idiomas el castellano y el aragonés. Sobre esta circunstancia, los productores explican que “el uso de lengua aragonesa cumple una función narrativa y estética dentro de la película y contribuye además a la construcción del personaje de Armugán”. “De la misma forma que aparecen las montañas, vecinos y vecinas de la zona, el aragonés se muestra como un elemento natural dentro del universo de la película”, precisan.

'Armugán' es cine en el territorio que visibiliza el patrimonio natural e inmaterial del territorio... ¿Puede la industria cultural contribuir a la lucha contra la despoblación? “Mucho”, contestan los productores, para quienes “emplazar nuestras historias en nuestra realidad es algo fundamental para la reflexión colectiva”. “Si no tratamos y no hablamos de nuestros asuntos nadie lo hará, o alguien vendrá a hacerlo por nosotros. Un asunto cómo la despoblación no se arregla haciendo películas pero es imposible arreglarlo sino hablamos de ello”.