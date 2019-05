En huelga las trabajadoras de educación infantil: “Nos gusta mucho nuestro trabajo, pero tenemos que comer”

Las trabajadoras de educación infantil privada del periodo de 0 a 3 años han desarrollado este martes una jornada de huelga

El salario de estas trabajadoras, apuntan desde CCOO, no alcanza los 900 euros brutos mensuales. “Es un colectivo totalmente feminizado y que realiza actividades de docencia en la etapa preescolar”

“Mucha gente no sabe lo que está pasando en las escuelas infantiles privadas. Abusan de la contratación temporal, parcial y no respetan nuestros estudios. Yo soy técnico en educación infantil y me han contratado como auxiliar”, apunta una de ellas