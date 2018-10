El PP reprocha al Gobierno de Aragón el mantenimiento de escuelas rurales y cuestiona la calidad de las mismas

“Este Gobierno ha asegurado la supervivencia de más de 63 escuelas rurales, que con la política anterior hubieran desaparecido, que es tanto como asegurar la existencia de 63 pueblos”. Son palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, en la primera sesión consultiva del Observatorio de la Escuela Rural de Aragón.

Decía el máximo mandatario autonómico sentirse “orgulloso” de esta apuesta. Muy distinta parece la percepción en el PP. Es lo que se deduce de las palabras de la portavoz popular del ramo en las Cortes de Aragón, María José Ferrando, que el pasado viernes, en el Pleno autonómico, reprochó esta manera de actuar.

La interpelación de Ferrando a la consejera de Educación, Mayte Pérez, versaba –en el papel– sobre la “libertad de elección de centro educativo en el proceso de escolarización para el curso 2018-2019”. Y hasta allí llegó, pero por un camino inesperado. Le pidió a la consejera que se imaginara una situación: “Tiene que escolarizar a su hijo en una escuela con 3, 4 o 5 alumnos, que, además, son hermanos, primos o amigos íntimos (en una población de 20 o 25 personas es lo que toca), y que tienen un docente sin experiencia (mucho menos en el medio rural), recién escudillado y que (esto ocurre todos los días) solo aspira a estar allí para conseguir puntos y ver cuánto antes otro entorno”.

Ahora imagine, continuó Ferrando, “que a 10 o 15 kilómetros hay otra localidad con un centro que oferta bilingüismo, por no hablar de las relaciones entre iguales tan convenientes desde el punto de vista pedagógico, y que usted decide solicitar plaza en ese centro”.

Esto sería lo razonable, señaló, “pero lo que no es razonable es que la administración educativa le negara a usted esa elección, que la administración contestara que como la consejera del ramo se ha vuelto muy generosa (por no decir otra cosa) y le ha dado por abrir escuelas rurales a granel, no le queda más remedio que mantener a su niño en una escuela rural con sus primos y un maestro sin experiencia”.

Para Ferrando, mantener una escuela rural tiene ventajas, pero también inconvenientes “porque pedagógicamente no es lo mismo”. Con esta “manía propagandística”, espetó, “no deja elegir a las familias. Respóndame a una pregunta: “¿Qué haría usted?”

“Vaya a los 100 pueblos que no tendrían escuela rural y les explica lo que acaba de defender”

Tras mostrar su sorpresa por la puesta en escena (temática) de la diputada popular, Mayte Pérez afirmó que su pensamiento, “en colaboración con el Departamento, con la comunidad educativa y con la sociedad, siempre será mantener la escuela en el medio rural”. Y subrayó una puntualización: “Las escuelas rurales se mantienen siempre bajo dos premisas: que las familias quieran y el Ayuntamiento también”.

Vaya usted, dijo Pérez, “a los 100 pueblos que hoy no tendrían escuela y les explica lo que acaba de defender. Dígaselo a los alcaldes del PP, que hay muchos y están muy agradecidos”.

La consejera indicó que quieren “un modelo educativo de calidad también en el medio rural y que, por eso, extienden el bilingüismo”. Puso el ejemplo de Nueno (Huesca), donde, dijo, “se abrió la escuela con siete niños y ahora hay 23. Eso es priorizar y apostar por la igualdad de oportunidades y por combatir la despoblación. Sigan con este discurso, que nos interesa”.

CGT pide la dimisión de Ferrando

CGT, el sindicato mayoritario de la Mesa Sectorial de Educación, ha pedido la dimisión de la portavoz de educación del PP en las Cortes de Aragón, porque, dicen, “atacó reiteradamente a la escuela rural y al profesorado que en ella trabaja”.

Exigen “que se deje de utilizar la educación como arma política arrojadiza. La portavoz, en sus críticas a la gestión de la consejera de Educación, hizo hincapié en la ínfima calidad de la escuela rural, y subrayó que se obliga a las familias a mantener a sus hijos en el medio rural o que el único objetivo de los docentes en estos centros es conseguir irse de ellos cuanto antes. En concreto, calificó a maestros y maestras de la escuela rural como recién escudillados, sin experiencia alguna ni labor en un medio más complicado”.

Para el sindicato, dichas declaraciones “reflejan una ignorancia total hacía el trabajo que docentes y claustros llevan realizando durante años. Muchos de ellos destacan por formar parte del mapa geográfico de innovación que recorre nuestro territorio a pesar de los recortes sistemáticos que el PP, partido de Ferrando, realizó en los pasados años”.