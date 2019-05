Los electores se agrupan en la España vaciada para gobernar más allá de unas siglas

Unidos por Allepuz (UxA) abrió el camino en las pasadas elecciones y el ejemplo ahora ha cundido en la provincia de Teruel. Por el hastío hacia los partidos tradicionales, por las connotaciones que tiene arrimarse a uno u otro o simplemente porque no se ven identificados con ninguno y sí con su pueblo. Las razones son varias según el lugar, pero la realidad común es que ponen el nombre de su localidad por encima de ideologías.

Ignacio Martínez será de nuevo, previsiblemente, alcalde de este pueblo del Maestrazgo turolense de 120 habitantes tras el 26 de mayo. Nació en Barcelona, vivió de niño en el pueblo para luego trasladarse a Teruel, estudiar en Zaragoza y volver a la capital de provincia más pequeña de España, donde trabajó de periodista deportivo. Hace cuatro años dio el paso de ponerse al frente de la agrupación de electores Unidos por Allepuz, al tiempo que volvía a la masía familiar para dedicarse a la agricultura, a la que, confiesa, dedica menos horas que al Ayuntamiento.

Ahora lidera de nuevo la lista que compite con otras tres –de PP, PSOE y el Partido Aragonés (PAR)– con solo una persona en cada una de ellas, "cuneros", asegura, porque nadie los ha visto nunca por Allepuz. Algo así pasó en la anterior legislatura, cuando el concejal que salió elegido por el Partido Popular acudió al primer Pleno a tomar posesión, a postularse como alcalde y ya no ha vuelto.

Unidos por Allepuz es, en esencia, un grupo de amigos que veía que su pueblo estaba dividido en dos bandos y "socialmente muerto", recuerda Martínez. "Teníamos claro que nos presentábamos, pero teníamos dudas entre varios partidos, así que decidimos que lo mejor era ir como independientes", sobre todo, explica, para que en el pueblo vieran que lo que les movía era "el bien de Allepuz".

Para tramitar la agrupación tuvieron que dedicar "un par de mañanas" de papeleo, no es complejo, reconoce, y la experiencia de estos cuatro años es que, a pesar del miedo que hay en muchos pueblos, el hecho de no haber tenido el paraguas de unas siglas no les ha cerrado puertas. "Si te sabes mover bien, sacas mucho más", señala, y reconoce que quizá haya jugado a su favor ser el único pueblo en el que ha gobernado en Teruel estos cuatro años una agrupación de electores, "porque llamas más la atención por ser independientes".

Lo de moverse bien significa dedicar muchas horas al Ayuntamiento: "Mirar todos los días los boletines oficiales y estar atento a cualquier rendija porque hay muchas convocatorias de ayudas en las que el baremo obedece a criterios objetivos y ahí –subraya– las siglas pintan poco". "Tiene más que ver el trabajo que los partidos, porque aunque tengas mayoría, sentado en el sofá no sacas nada", añade.

Para esta próxima legislatura, en la que esperan conseguir los cinco concejales en juego en el Consistorio, se marcan el reto de arreglar la plaza del pueblo, llena de baches, "a ver si encontramos dinero", dice.

De estos cuatro años destaca dos logros principales: la reapertura de la escuela, con cuatro niños en la actualidad, pero que el próximo año contará con ocho o quizá nueve, todos pequeños con varios años de escolarización por delante. El otro, uno que se ve menos: "Ahora tenemos un pueblo vivo, una comunidad viva y hay una gran participación de la gente en cualquier acto".

Siguiendo la estela

Animados o no por su experiencia, la realidad es que estas elecciones hay agrupaciones de electores en Griegos (Jóvenes Independientes por la Sierra de Albarracín), Jarque de la Val (Juntos por Jarque), El Pobo (Vecinos Independientes por El Pobo) o en Alacón (Agrupación de Electores de Alacón). También en Corbalán, muy cerca de la capital, se presenta una agrupación bajo el nombre Por Nuestro Pueblo.

Llama la atención que en algunos de estos lugares estas agrupaciones competirán con listas lideradas por candidatos de larga trayectoria. Es el caso de Rubielos de Mora, donde se presenta una agrupación bajo el nombre Somos Rubielos, que competirá, entre otras, con la lista del PSOE liderada por Ángel Gracia, que lleva décadas en la alcaldía y ha sido uno de los hombres fuertes del partido en la provincia.

También presentan lista en otro pueblo con alcalde socialista destacado, en Mezquita de Jarque lo hace la Agrupación de Electores Independiente de Mezquita de Jarque, donde el alcalde Herminio Sancho es diputado electo en el Congreso tras las últimas elecciones generales.

Y en Castellote se presenta Castellote en Positivo, en este caso con un alcalde del PAR, Ramón Millán, que se presentará de nuevo a la reelección tras haber sido estos últimos cuatro años presidente de la Diputación de Teruel, puesto al que no optará, según ha anunciado.

En Andorra, la agrupación de electores es Asamblea Abierta, que ya se presentó en 2015. Pero allí destaca la candidatura de Elijo Andorra, en una localidad que ha sido noticia en los últimos tiempos por el anuncio de cierre de la central térmica para junio de 2020 y hace algo más de un año por el triple crimen que cometió Norman Feher de dos guardias civiles y un ganadero. En esta localidad, tradicionalmente muy activa política y sindicalmente, concurren en estas elecciones hasta nueve listas.

En concreto, la lista de Elijo Andorra está liderada por Antonio Donoso, que fue responsable del PSOE en la localidad, y que presenta esta lista tras las diferencias con el partido, cuya candidatura encabeza Antonio Amador, senador electo por Teruel y coordinador del Comité Electoral Provincial del PSOE Teruel.