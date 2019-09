"Ni una más": el centro de Zaragoza se tiñe de violeta contra la violencia machista

"Nos asesinan / y nos maltratan, / hay que luchar, / basta ya, basta ya...". Así cantaron, al ritmo del 'Bella ciao', los cientos de gargantas que anoche recorrieron el centro de Zaragoza en la marcha de la Noche Violeta, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, bajo la que se agrupan una veintena de entidades. A la misma hora, las 20:30, también arrancó la concentración en la plaza del Torico de Teruel.

La amenaza de lluvia no despejó las ganas de gritar "ista, ista, ista, Zaragoza feminista" de los cientos de personas que se sumaron a la manifestación. Una considerable participación, un viernes por la noche, que demostró que la indignación por las actitudes y violencias machistas no decae tras un terrible verano de femenicidios.

La marcha, respuesta a la Emergencia Feminista declarada en agosto por iniciativa de la Plataforma Feminista de Alicante, discurrió entre la plaza de España y la plaza del Pilar. Mujeres y hombres de todas las edades gritaron: "Ni una más, ni una más", "Que no, que no, que no tenemos miedo" o "Si tocan a una, nos tocan a todas".

"Esta noche no estamos solas [...] No queremos que el estado de emergencia marque nuestras vidas", se leyó al inicio de la marcha. Posteriormente, en el manifiesto final, se recordó que "seguimos exigiendo que se cumplan las, ya de por sí escasas, medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Pero también podemos afirmar que el Pacto de Estado está paralizado sin la financiación necesaria por falta de presupuestos".