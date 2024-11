Ahogados por el barro. Y por las inmundicias de los mentirosos

Como es obvio, la DANA. Ya se imaginan quién es el culpable. Exacto: Pedro Sánchez. Bueno, y Teresa Ribera. A degüello, que Feijóo puso la diana y ordenó tirar los dardos, a decenas, para sacudirse la pesada mochila del incompetente Mazón. Obedientes, la esforzada legión, incluso con la cabra, se lanza a la yugular. De una y de otro. Hoy, casi monográfico.

Por partes.

Abc. Titulares: “Bruselas, antes que Valencia. En la tardía gestión de La Moncloa aparece la figura de Teresa Ribera, ministra en sede vacante cuya máxima preocupación es el examen europeo al que se somete mañana”; otro: “Ribera y el barranco del Poyo. Causa perplejidad que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera pasar de puntillas sobre los procedimientos de alerta de las entidades dependientes de Ribera; seguimos: ”Ribera, bloqueada en Bruselas. Hace tiempo que Pedro Sánchez llevó a Bruselas su capacidad para generar división y conflicto (…) Si Sánchez quería protegerla de cualquier polémica, pudo haberla cesado como ministra y hoy nadie discutiría su candidatura a la vista de las devastadoras consecuencias de la DANA“; y uno más: ”La desaparición de Ribera con la DANA le pasa factura en Bruselas. Su negativa a comparecer en España durante tantos días la compromete seriamente. Al margen de cómo termine el proceso en la Eurocámara, la vicepresidenta saldrá políticamente debilitada“ (que es de lo que se trataba); Julián Quirós, el director: ”Teresa Ribera, peor y más grave. Cada reproche que pueda hacérsele a Mazón, cabe replicarlo agravado a Teresa Ribera. Por más motivos (…) No está para presumir en Bruselas“; María José Fuenteálamo: ”Hay lenguas, no sé si buenas o malas, que las contestan indicando que la ministra de Transición Ecológica estaba esos días estudiando para el examen de Bruselas, puesto que quiere ser comisaria. Tampoco sé si la ausencia ante una catástrofe referida a tu cartera por ambición política es menos dolosa que la ausencia por comida con periodista“. (Habrán observado el rigor de las fuentes: las malas lenguas).

El Mundo. Editorial: “Teresa Ribera no puede obviar la responsabilidad de su Ministerio. La vicepresidenta tercera ha eludido cualquier autocrítica pese a tener bajo su mando a la Conferencia (sic) Hidrográfica”. La Razón: “Los siete días decisivos de Ribera. Preparar el examen le servía, para no dar la cara y evitar que se le señalara con el dedo por sus responsabilidades en la concatenación de errores que culminaron en el desastre”. El Confidencial. José Antonio Zarzalejos: “Entre la indecencia y la delincuencia. Ni Mazón puede seguir al frente de la Generalitat de Valencia, ni Ribera ser comisaria en la UE, aunque lo uno y lo otro suponga una crisis en el PP, en el PSOE y hasta en Bruselas”. (He aquí un palpable ejemplo de la falacia de la equidistancia).

Libertad Digital. Carlos Cuesta: “Ribera desoyó una última petición de ‘solución integral al riesgo de inundación en el barranco del Poyo’ hace dos años”; del mismo autor: “Problemas para Teresa Ribera: el juez da por probado que la licencia que dio a Villafuel no colaba ni con Ábalos”. (¿Han entendido algo?). The Objective: “La jurisprudencia es clara en caso de riadas en España: Ribera es la principal responsable”. Y hasta el viernes: “Ribera no ha gastado el 90% de los fondos UE destinados a mitigar el riesgo de inundaciones. La ministra se evapora: otros dos días sin agenda pese a las nuevas alertas por fuertes lluvias en España”. (A lo mejor es porque estaba en Bruselas recibiendo las vergüenzas del PP y VOX, cogiditos de la mano).

Como que iba a faltar en la cacería Okdiario: “Ribera ya se ‘examinó’ ante la DANA: suspenso absoluto; editorial: ”Hay un tipo de ecologistas tan jetas que supeditan las generosas ayudas que reciben del Gobierno a cualquier cosa y que ahora guardan un silencio cómplice sobre lo ocurrido en Valencia. Quien les ha untado el lomo es el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, y en consecuencia mantienen la boca callada ante la negligente gestión de la vicepresidenta“; Eduardo Inda, el jefe: ”Teresa Ribera, hay que ser muy miserable para culpar a las víctimas de la DANA que tú no viste venir“; Ignacio Centenera: ”[Ribera] Con su ideología de pijiprogre y su trasnochado ecologismo nos ha ido generando problemas e inconveniencias desde que comenzó su desatinado desempeño en el ejecutivo“. Una pizca de La Gaceta. Enrique García-Máiquez: ”La cosa es que, en efecto, como patriota, me encantaría que Teresa Ribera no alcanzase el puesto. Razones sobran. Pienso en las víctimas españolas que su gestión y la de los organismos que de ella dependían no ha evitado. Tiene una denuncia por denegación de socorro“.

El Debate. Titular: “Los tres talones de Aquiles de Teresa Ribera ante su examen clave en Bruselas. Semana clave en Bruselas para una Teresa Ribera cuestionada por la DANA y debilitada por el resurgir nuclear y Trump” (¿Qué querrá decir lo del presidente estadounidense?); Alfonso Ussía: “Me tiene sin vivir en mí el paradero de la vicepresidente del Gobierno y ministra de Transición Ecológica —qué tontería—, Teresa Ribera. Ha esperado diez días, siendo la máxima responsable de la AEMET, en intentar dar una explicación (…) Pero no ha dicho nada interesante. Y se ha vuelto a esconder (…) Nadie la habría reconocido. Se trata de una mujer del montón, de esas que te presentan en un centenar de ocasiones, y cuando te la encuentras por la calle —ahora no, claro—, no sabes si se llama Teresa o Esmeralda”; gran titular: “El alcalde de Elche se rebela contra Teresa Ribera y comienza a limpiar los barrancos sin su autorización”.

Y ahora, a por Sánchez.

Abc. Juan Manuel de Prada: “El Gobierno encabezado por el doctor Sánchez, a pesar de conocer la magnitud de las inundaciones, e incluso después de producirse la terrible hecatombe, permaneció impasible por un perverso cálculo político. En Moncloa advirtieron que la incompetencia de Mazón podía debilitar extraordinariamente al adversario político, o incluso arrojarlo a un arrabal de descrédito y repulsa ciudadana, como ocurrió tras la escabechina del 11-M; y resolvieron abstenerse de intervenir, para que Mazón se cociese en la salsa cada vez más espesa de su ineptitud. Renunciaron miserablemente a asumir sus competencias, a sabiendas de que el obcecado Mazón carecía de medios para atender las necesidades de los damnificados y hasta para rescatar los cadáveres”; Teodoro León Gross: “Por debajo TVE y su aparato mediático carga implacablemente contra Mazón sin admitir ningún reproche al sanchismo; y el PSOE y sus 'bots' cimarrones percuten en las redes furiosamente; y la izquierda sindical y nacionalista, regada durante años por el Gobierno socialista, supo articular una manifestación masiva para liquidar a Mazón y sólo a Mazón”.

El Mundo. Federico Jiménez Losantos: “Más de 200 muertos no le importarán a Sánchez, como no le importaron los 130.000 muertos del Covid19, pero se supone que el PP es mejor que los hampones de las mascarillas”; La Razón: “Sánchez sostiene a Mazón para acentuar su desgaste”. (Como si Sánchez pudiera destituir a un presidente autonómico…). El Confidencial. Javier Caraballo: “La única emergencia de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, como ha sido siempre, y eso es lo que explica la errática actuación de su Gobierno en la gestión de la catástrofe de Valencia, al margen siempre de lo que dictan las leyes reguladoras”.

Libertad Digital. Editorial: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido, sin embargo, la colosal desfachatez de culpar hoy al ‘cambio climático’ —se entiende de origen antropogénico— de la catástrofe en Valencia y utilizarlo de excusa para encubrir tanto su negligencia a la hora de no haber acometido las infraestructuras necesarias para combatir los efectos de los trágicos envites de la naturaleza, así como su dolosa negativa a declarar el estado de alarma y movilizar al ejército desde el primer día”; Federico Jiménez Losantos: “La permanente traición a España de Sánchez ha escrito una de sus páginas más infames negando a los cinco millones de españoles de la Comunidad Valenciana el concurso de sus Fuerzas Armadas cuando más lo necesitaban, porque los separatistas y comunistas que lo mantienen en el Poder no aceptaban que miles de soldados con la bandera española fueran aclamados por los ciudadanos siniestrados”. Daniel Rodríguez Herrera: “Resulta que los de Vox han demostrado ser solidarios de verdad, no de boquilla, con sus compatriotas en un momento de necesidad (…) No está de más recordar que mientras la derecha se movilizó desde el primer minuto para ayudar a la gente, la izquierda tardó diez días en moverse y sólo lo hizo para pedir la dimisión de Mazón y sólo la de Mazón”.

The Objective. Antonio Caño: “Más importante que preguntarse qué hacía Mazón en aquellas infaustas horas, hay que preguntarse qué hacía Pedro Sánchez. Cuando veo la imagen del presidente del Gobierno sentado en los estudios cinematográficos Yash Raj Films de Bombay a la una de la tarde del 29 de octubre, hora a la que ya había sido declarada la alerta roja en Valencia…”; Román Cendoya: “Nunca ha habido un presidente del gobierno que personifique en sí mismo tanta maldad y egoísmo. Sólo el hecho de poder pensar que las imprescindibles y necesarias ayudas a los damnificados por la dana estén condicionadas a la aprobación de sus presupuestos es repugnante (…) No sirve como atenuante de tanta perversión su condición de megalómano narcisista psicopático (…) Es tan repulsivo. Ayudas por presupuestos. Ropa por presupuestos. Comida por presupuestos. Agua por presupuestos. Viviendas por presupuestos. Colegios y residencias de ancianos por presupuestos. Asistencia, ayuda y atención por presupuestos”. (La mentira, y Cendoya no puede ignorar la falsedad de la cita, es la demostración de su calidad humana y profesional). OKdiario. Tres magníficos titulares: “El vandalismo de la manifestación pancatalanista de Valencia deja 31 policías heridos y 4 detenidos”; “Sánchez no envió camiones para desembozar la zona cero de la DANA hasta 3 días después de pedirlos Mazón”, y otro, francamente bueno: “Mazón no llegó tarde al Cecopi: un documento técnico le exime de asistir a sus reuniones. El Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana exime a Mazón de esta obligación: el presidente valenciano no estaba requerido para asistir al CECOPI”. Un articulista. Como botón de muestra. Vicente Gil: “El fanatismo climático mata y ha matado en Valencia y las políticas del lobby ecologista matan y han matado en Valencia (…) el histerismo climático sólo ha traído, hasta ahora, miseria y destrucción. Ahora, también, muerte (…) Ximo Puig y los consejeros de Medio Ambiente de Compromís son responsables de lo ocurrido en Valencia por su gestión de los últimos ocho años al servicio del negocio ecologista subvencionado con decenas de millones de euros inútiles que pudieron servir para evitar este drama”.

El Debate. Titular: “Sánchez mandó un simple whatsapp a Mazón cuando decenas de pueblos se inundaban”; otro: “Sánchez incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente a la Comunidad Valenciana. El presidente tenía la obligación de asumir el mando y la ley le exigía haberlo hecho con un simple decreto presidencial que ignoró adrede y le llevó a omitir medidas preventivas y de auxilio”; editorial sobre ello: “Las responsabilidades (…) legales de Sánchez, y de su Gobierno, son concretas, irrebatibles e irrenunciables. Él abandonó a su suerte a miles de ciudadanos en cinco regiones (…) Y, además de ese cúmulo de insensateces, lanzó una burda, pero exitosa campaña, en la línea manipuladora del Prestige, el 11-M (…) Las víctimas se merecen la verdad (…) Sánchez es culpable, y por el honor de los afectados y la prevención futura, hay que decirlo, sostenerlo y ponerle el precio que su infinita desidia reclama”; y Luis Ventoso, siempre a la orden, remacha: “Nadie manipula como el PSOE. Sánchez, que por ley tenía que haber tomado las riendas frente a la catástrofe, puede salir indemne una vez más mientras la derecha pica con el cebo de Mazón. Reconozcámoslo: no existe en España máquina de manipular más eficaz y potente que el PSOE. Hablamos del partido que en 1934 promovió una revolución contra la II República y que ahora la mitifica”; Eduardo de Rivas: “Mientras en Valencia siguen sufriendo, en Moncloa respiran aliviados de ver cómo ha pasado desapercibida la imputación de Ábalos a manos del Supremo”; Ramón Pérez-Maura: “La cuestión ahora es cuánto tardarán los españoles en perder el pudor y decir abiertamente lo que piensan de este gobierno encabezado por un traidor, cobarde e incompetente. De lo que tiene pendiente de juicio, hablaremos cuando haya sentencia”.

Déjenme ofrecerles alguna píldora sobre Donald Trump.

Abc. José F. Peláez: “Trump tiene el voto de los trabajadores porque los intereses de la gente de izquierdas hoy los representa él. No es progre, vale, pero es que a mí me da igual que los progres sean progres, lo importante es que no sean socialistas”. The Objective. Fernando Savater: “Bienvenido, míster Trump. Se dice, con toda razón, que Trump denigra a sus adversarios, pero Sánchez, con mejores modos, también tacha de ultraderechistas y fascistas a sus rivales. (…) La verdad es que la mayoría de los votantes no se han equivocado con Kamala Harris: han visto que era una especie de Yolanda Díaz, aunque con estudios (que no es poca ventaja). Y claro, ha pasado con ella lo que aquí con Yolanda. Que mucho jijí y jajá pero se ha quedado para vestir santos”. Vozpópuli. Jesús Cacho: “Yo sí me alegro de la victoria de Trump. Me alegro sin ambages (…) Más que poner en su sitio a cierta clase de ‘ecologistas criminales’, me regocija la posibilidad de ver entre rejas a esos profesionales de la medicina, estos sí auténticos criminales, que ‘han llevado a mutilar a adolescentes convenciéndoles de que el sexo se puede autodeterminar mediante una elección personal’. Me congratula la idea de que (…) Trump contribuya a restaurar los valores de ese ciudadano común que trabaja, crea una familia y aspira a hacerla feliz sobre los principios que hicieron grande nuestra civilización, que levantaron nuestro mundo. La honestidad, el esfuerzo, el sentido común, el respeto a la palabra dada. El triunfo de la gente normal”. En el mismo medio, Juan T. Delgado: “La conexión china del Gobierno y Zapatero genera recelo en el entorno de Trump: ‘Es algo inaceptable’”.

El perejil de Arguiñano, rico, rico.

¿Les han gustado las citas de Federico Jiménez Losantos que hemos reproducido más arriba? Pues ésta de Libertad Digital es aún mejor: “El ‘cambio climático’ es la mayor estafa ideológica del último siglo. Es el caballo de Troya comunista para destruir la competitividad europea frente a China, y bajo el patrocinio de Xi Jinping tuvo lugar el aquelarre de Davos del que salió ungida la Agenda 2030 como diseño de futuro mundial. El empresario que daba credibilidad al tinglado, mientras ocultaba su negocio de compra masiva de tierras para cultivar el césped de las falsas hamburguesas o el polvo de grillo como alternativa proteínica a la ternera era Bill Gates”.

Con más de 220 muertos, la payasada no tiene ni gracia.