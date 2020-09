Ana Pastor (PP) visita el muelle de Arguineguín: "No valen viodeoconferencias, hay que venir aquí y verlo"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha criticado que el Gobierno de España no esté actuando con diligencia ante la crisis migratoria que está sufriendo Canarias, y en especial Gran Canaria, ni se esté preocupando por las condiciones en las que se encuentran estas personas.

Así lo ha afirmado este jueves durante una rueda de prensa junto a la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, y al presidente del PP de Gran Canaria, Poli Suárez, tras visitar el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde varios centenares de migrantes se han visto forzados a pernoctar tras su llegada a las islas de forma irregular y por el colapso de las infraestructuras de acogida. Estaba prevista la presencia de la alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, pero ha sido detenida esta misma mañana en el marco de una operación en la que se investiga un presunto fraude electoral y compra de votos.

Sobre las condiciones de los migrantes, Pastor ha dicho: "Ante una cosa así no valen videoconferencias. Aquí hay que venir y hay que estar para ver los problemas y llevarlos al Parlamento de España con propuestas y soluciones". También resaltó que "hay que hacer un esfuerzo extraordinario por lo que no se ha hecho" con anterioridad y tratar a todas las personas "como nos gustaría que nos trataran a nosotros".

Pastor entendió que no se puede permitir que haya personas durante días en el suelo, como está ocurriendo en Arguineguín, algo "inhumano". "Los que nos dan lecciones permanentes de derechos humanos y de solidaridad hay que decirles que la solidaridad y la humanidad no están repartidas por grupos", observó.

Pide al ministro de Migraciones que dé soluciones

Aquí, la popular criticó las palabras del ministro Escrivá en las que dijo que tendría que buscar hueco en su agenda para ir a Canarias. "Por todos los santos... tú tienes que ir --expresó--. Tienes competencias y tienes que ver qué soluciones le dar".

La popular recordó que han llegado unas 5.300 personas a las islas durante este año, de las que 1.300 lo han hecho sólo en lo que va de septiembre, por lo que no vio "normal" que no existan infraestructuras para hacer un triaje de los migrantes. "No se está actuando ni con diligencia ni preocupados por las condiciones humanas de las personas que están llegando", aseveró.

"Recomiendo y exijo al Gobierno que venga a Canarias, que vea el problema y no dé más titulares. En esto del márketing político hay muchos manuales pero hay una cosa en el que el márketing no vale, y es que las personas, de lo sí saben es si los políticos tienen sensibilidad o se preocupan de los problemas que importan", declaró.

Para Pastos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha "bunkerizado" y sólo se hace fotos con las cosas "bonitas". "Hay que acercar también donde están los problemas", matizó.

Ante esta situación, Pasto aseguró que el PP plantea aprobar "urgentemente" un protocolo para el tratamiento de los migrantes que llegan en patera durante la pandemia, atendiendo a la detección y tratamiento de esta personas. Para ello, los populares han solicitado que se dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y al resto de funcionarios desplegados de equipos de protección "completos" y "suficientes".

De igual modo, ha reclamado que se haga de manera inmediata PCR a las plantillas afectadas y a las unidades desplazadas para refuerzo, ya que durante su visita le han comentado que no se les está haciendo ninguna prueba. "No me lo podía creer", dijo.

También vio necesario que se declare a las fuerzas y cuerpos de seguridad personal de alto riesgos frente al coronavirus por la labor que hacen, no sólo con la inmigración, sino en el día a día; al tiempo que abogó por incrementar los medios técnicos y humanos.

"Pido un poco de respeto para ellos --prosiguió--, y respetar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al resto de servidores públicos es preocuparte de ellos, no decir que son estupendos sino que hay que trabajar".

Trabajar con los países de origen

Por otro lado, expuso que es necesario que el Gobierno trabaje con los países de origen de la migración irregular para minimizar la llegada y facilitar las devoluciones.

De igual modo, el PP apuesta por poner a disposición de los ayuntamientos edificios y medios porque se han abandonado los recursos que había y ahora mismo "no hay". "Hay que controlar los hospitales de campaña y contribuir a que no haya más rebrotes por la Covid", reiteró.

El PP también pedirá que haya un fondo especial para la atención a la migración irregular que esté dotado de recursos. "Vamos a trabajar por facilitar una inmigración que sea segura, vinculada al trabajo y con voluntad de integración. Para nosotros esos es fundamental, hay que dar oportunidades a las personas, eso es lo más importante", concluyó.