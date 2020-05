El Herbalife Gran Canaria vuelve a los entrenamientos físicos en Siete Palmas

El Herbalife Gran Canaria, que milita en la Liga Endesa de baloncesto, ha regresado este lunes al trabajo con una sesión de preparación física en las instalaciones del anexo del estadio de Gran Canaria, y que se ha desarrollado bajo el control del preparador Juanjo Falcón.

A la cita acudieron los doce jugadores profesionales del primer equipo amarillo y cuatro miembros del filial de categoría LEB Plata, en concreto, Olek Balcerowski, Khalifa Diop, Jovan Kljajic y Jean Montero.

La vuelta al trabajo ha sido en grupo de tres jugadores cada hora, siempre con el máximo respeto a los protocolos de seguridad por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, manteniendo los jugadores y preparadores la distancia mínima exigida ante esta enfermedad.

Fuentes del club decano informaron a Efe que el trabajo se desarrolló con "absoluta normalidad" y que además de diferentes ejercicios físicos, el retorno a la actividad preparatoria se caracterizó por el trabajo de resistencia a base de carreras.

Añaden que este martes continuarán los entrenamientos del 'Granca' y que, además de repetir el escenario de este lunes, comenzará el trabajo del técnico Fotis Katsikaris ya en cancha, después de que en esta jornada el Gran Canaria Arena haya sido sometido a una minuciosa desinfección.

Got to the end of the tunnel and I was the light.. Grateful to be back 🙏🏽 pic.twitter.com/BV9dcil6FM — Manu Lecomte (@ManuLecomte20) May 11, 2020

Previamente, el Gran Canaria Arena acogió el sábado las pruebas médicas de la plantilla y técnicos del Herbalife bajo la coordinación de los especialistas del Hospital Perpetuo Socorro y el protocolo básico de actuación para deportistas de alto rendimiento y equipos profesionales fijado por el CSD, la ACB y la Asociación Española de Médicos de Baloncesto.