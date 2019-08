Idaira Afonso: “Queremos ahondar más en la igualdad y la inclusividad en el deporte”

Idaira Afonso ha superado el medio centenar de días al frente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y, desde su llegada, centra todos sus esfuerzos diarios “en imprimir mi ilusión y ganas para llevar el deporte al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas. Queremos que esta área municipal sea algo más que la práctica federada o la organización de eventos. Pretendemos que sea transversal y para todas las edades. El objetivo es conseguir que haya actividad deportiva para todos y todas porque consideramos que es un gran vehículo para promocionar la salud entre la ciudadanía”.



La edil sostiene que uno de los principales retos de este mandato “pasa por ahondar más en la igualdad y la inclusividad en el deporte. Esta será un área transversal, en la que van a cruzarse muchos caminos. Vengo del ámbito social, de la igualdad y la inclusión y aquí hay unas posibilidades inmensas para ser algo más que ese edificio que está al lado de la catedral. Queremos conectar distintas áreas y convertirnos en un mecanismo que proponga y reciba propuestas de la ciudadanía”.



Para conseguirlo, Afonso defiende la implantación de un modelo “mucho más real, en el que las cosas se hacen desde el convencimiento y no de cara a la galería. Pretendemos impulsar el papel de la mujer en el deporte y que tenga un rol importante. Debe ser así por derecho propio. Y en ningún caso puede ser una moda o algo que la sociedad actual nos obliga a cumplir. Abogamos por la igualdad con mayúsculas. Ahí el deporte femenino tiene que ser igual de importante que el masculino. También vamos a ser inclusivos con los colectivos LGTBI que, en muchas ocasiones, no se sienten representados en el mundo del deporte. Queremos tender la mano y abrirnos a todos y todas para que ese objetivo de inclusión e igualdad sea real y no se quede solo en una mera declaración de intenciones con palabras bonitas”.



“Para este año –prosigue Afonso– va a estar complicado porque se trabaja con meses de antelación y todos los eventos ya están organizados. Pero sí que pretendemos incorporar este sello en 2020. En la Vuelta Ciclista a Tenerife, por ejemplo, nos gustaría introducir algunas mejoras para que sea más inclusiva y hacer, realmente, un trabajo de integración y diversidad. El deporte femenino y el deporte inclusivo necesitan que se apueste por ellos y soy consciente de que está la posibilidad de que salga mal. Pero el que no arriesga, no gana. Vamos a aprovechar lo que ya se ha hecho bien y a mejorar todo aquello que sea factible”.



Otro de los retos que Afonso se ha marcado para estos cuatro años será el de “inculcar la práctica deportiva en los menores desde la época escolar. El deporte es un mecanismo que abre muchas puertas y la gente que lo practica tiene, normalmente, un mayor nivel de concentración. Además, también libera de otras muchas cuestiones. Por esa razón, tanto el OAD como este equipo de Gobierno estamos convencidos de que hay que optimizar las instalaciones”.



“Hay un gran número de equipos y de gente que quiere practicar deporte –agrega la edil– y no tenemos suficientes instalaciones para dar el servicio que le gustaría a todo el mundo, especialmente en cuanto a horarios y disponibilidad. Estamos intentando cuadrar con otras áreas para buscar soluciones. Y vamos a encontrar la manera de aprovechar mejor lo que se tiene, sobre todo en aquellas zonas del municipio que tengan más problemas en este sentido”.



Idaira Afonso también hizo referencia a la programación de las Fiestas del Cristo, que se desarrollarán durante el próximo mes de septiembre. “Vamos a tener actividades y torneos prácticamente a diario. Queremos que todo salga bien y que la gente disfrute y participe. La idea es ir introduciendo novedades año tras año y que las Fiestas del Cristo nos sirvan como un pequeño escaparate que muestre la amplia oferta deportiva que tiene La Laguna. No faltarán las citas más tradicionales, como el Torneo Internacional de Ajedrez o el Cross del Cristo, y también apostaremos por nuestros deportes y juegos más tradicionales”.



La concejala, por último, agradece la implicación y la profesionalidad “de todos los trabajadores del OAD, ya que La Laguna es uno de los municipios de Canarias que organiza más eventos deportivos, tanto propios como otros externos en los que requieren nuestra colaboración. Eso supone tener que emplearnos a destajo. La plantilla, que siempre podría ser un poco más amplia en cuanto a personal, trabaja muy duro. Esto es un reto para todos, pero le echamos horas y más horas porque queremos ser mejores cada día”.