El Marino recupera el liderato de la Tercera División

El Marino gana en el Clementina de Bello, en donde jugó por obras en su estadio, y vuelve al liderato, que ocupaba el Tenisca, mientras que el Mensajero se dio una alegría goleando al Villa de Santa Brígida (6-1), y la incertidumbre se produjo en Arrecife, cuándo el colegiado paró el partido media hora y pidió presencia policial.



Tenisca no pudo mantener el liderato del grupo, pero pudo remontar un partido que se la puso con dos goles en contra, y que terminó detenido tras el empate de penalti del tenisquista Dani López. Los lanzaroteños quedan al borde del descenso, tras su décimo tercer empate, y los palmeros a un punto de volver al primer puesto.



El Gran Tarajal se durmió en su partido, y en los últimos quince minutos tiró la renta de goles que llevaba a favor, dos, y cedió un empate que le saca de los cuatro primeros puestos, lugar que tenía desde la quinta jornada, mientras que el Atlético Paso, pese a sus bajas, sobre todo por sanción, tras la jornada anterior, sigue entre los mejores tras el punto cosechado.



El Atlético Tacoronte entra en una delicada situación al perder en casa y acumular su quinta derrota consecutiva con dos goles a favor y dieciséis en contra, que no dan pié al optimismo en su peor racha del equipo en la temporada. Por su parte, su rival de este domingo, el San Fernando, que despedía a su jugador Ayoze tras el fichaje de Felipe Vega, se mete en la cuarta plaza.



El Tamaraceite sale goleado del Salvador Ledesma y se queda con la ganas de engancharse a los cuatro primeros puestos trece jornadas después, que fue la cita que lo metió ahí, en la cuarta plaza, cuando vencía a domicilio al Buzanada y, por contra, se rehace el Vera, tras una racha negativa de resultados, y con dos victorias consecutivas se pone en una cifra cómoda de puntos para el objetivo fijado.



El Unión Viera logró un apurado y mínimo triunfo ante el Santa Úrsula, con un gol Antonio a dos minutos del final, en un partido equilibrado, con alternativas, en el que los tinerfeños igualaron por dos veces sendas ventajas locales. Sigue el peligro de la zona roja para los del Argelio Tabares, y entre los equipos con opciones de entrar en el cuarteto de cabeza aparece el equipo grancanario



El Marino volvió al liderato tras vencer al filial del Tenerife, un equipo que no termina de enganchar una dinámica de victorias seguidas, y reafirmarse como aspirante a la fase de ascenso. Su mejor trayectoria fue de las jornadas doce a la dieciséis, con cuatro victorias y un empate.



El San Mateo no quiere perder el hilo de la liga, y con su triunfo, finaliza la jornada en la meritoria novena plaza, y al igual que el Vera, con un número respetable de puntos, que le permita afrontar el resto de la liga con mucha tranquilidad. El Unión Puerto pierde, tras seis semanas sin hacerlo, con tres victorias y otros tantos empates, y afrontará el derbi con cierta necesidad.



El Atlético Unión de Güímar suma una necesaria victoria por la mínima para alejarse de la zona roja con un solitario tanto de Esaú, y corta una racha de dos jornadas sin sumar, mientras que su rival, el también tinerfeño Ibarra, aunque un poco más alejado del peligro que los de Tasagaya, no puede confiar en exceso su situación, pues su ritmo de resultados tampoco anima mucho.



El Buzanada asalta el anexo al Estadio de Gran Canaria para quedar a un paso de poder lograr salir de la zona roja, y deja en una delicada situación al filial de la Unión Deportiva. El equipo de Zeben Hernández sólo había ganado fuera de casa en una ocasión, precisamente al colista, y hay que remontarse hasta la jornada octava para ver su anterior triunfo.



El Mensajero se da una alegría venciendo al colista, Villa de Santa Brígida, y anotando la mayor cifra de goles de la temporada en un partido 6), para subir unos puestos en la clasificación, aunque sigue muy cerca del peligro. Para el conjunto satauteño, las ocasiones se agotan, y cada jornada es más complicado soñar con la permanencia, que ahora queda a diez puntos.