El Rocasa Gran Canaria vence al BM Porriño tras el parón mundialista

Partido difícil para el Rocasa Gran Canaria, que empezó la primera parte del partido por detrás del marcador. El BM Porriño no le puso las cosas fáciles al equipo insular, que se fue al descanso con un gol de ventaja. En la segunda mitad, las pupilas de Carlos Herrera deleitaron con el nivel habitual y se impusieron ante un rival que nunca dejó de pelear.



A pesar de que el cuentro comenzó con igualdad entre ambas escuadras, el cuadro local tomó la primera ventaja sobre el electrónico con notables actuaciones de Sandra, Anthia y Aitana (4-2); hasta llegar a alcanzar una diferencia de cuatro goles. Tras un tiempo muerto solicitado por Carlos Herrera, el Rocasa salió con una actitud diferente y Lisandra Katarina acortaron distancias (8-5).



Tras un parón por problemas eléctricos en el pabellón, el partido se reanudó con un gol local que amplió la diferencia en el marcador. Las insulares intentaban lanzar a portería, pero se encontraban con una fuerte e infranqueable defensa que no les permitía introducir la pelota en la portería rival. Transcurridos unos minutos, Lisandra logró evadir la defensa rival y anotar dos tantos, y otro de Tiddara, que sirvieron para acercarse a sus rivales (10-8), y que obligaron al Porriño a pedir tiempo muerto.



Las locales volvieron fuertes del tiempo y se quedaron a un gol de diferencia en el marcador, volviendo la igualdad al campo de juego (11-10), aunque fue solo un espejismo, pues en los siguientes minutos, Sandra Fernández y Ana Cerqueira volvieron a poner a tres de diferencia a su equipo. Las visitantes no se amendrentaron y, por obra de Lisandra, llegaron las tablas al partido (13-13). El Rocasa consoiguió ponerse por delantre en el electrónico antes de llegar al descanso, con goles de Lisandra y Alba Spugnini (14-15).



La segunda parte empezó de manera extraordinaria para las canarias. Paula Valdivia puso el primer gol del segundo tiempo y le siguieron otros tres de Lisandra. El cuadro insular salió más metido que nunca a la cancha de juego e impidió que durante cinco minutos sus rivales anotasen un tanto (14-18).



Paula Valdivia y Alba Spugnini continuaron con la gesta grancanaria y posicionaron el marcador visitante cinco goles por encima del cuadro local. Jose Luis Díez solicitó tiempo para intentar frenar la racha goleadora de las pupilas de Carlos Herrera, y le sirvió para recortar una mínima distancia (15-20).



Distancia que se fue reduciendo gracias a tres goles de Anthia que dejaron el parcial de los primeros quince minutos de la segunda parte en 18-22. Las visitantes continuaron estando por delante del marcador durante el transcurso del parcial posterior, aunque el BM Porriño mejoró ofensivamente y, con tantos de Anthia, Ana Cerqueira y Alicia Campo se plantaron en el 22-24.



La emoción creció aún más cuando las locales, por obra de Ana Cerqueira, se quedaron a un gol de diferencia del Rocasa Gran Canaria a los 21 minutos de la segunda parte. Carlos Herrera se percató del atisbo de remontada del equipo contricante y solicitó tiempo muerto. Esos minutos sirvieron para que las visitantes agrandaran el margen de ventaja con goles de Lisandra y Kinga (24-26).



El periodo de los últimos compases del encuentro contó con un tiempo muerto solicitado por el técnico local para reducir la intensidad insular, pero sirvieron de poco, puesto que Haridian y Melania marcaron los dos últimos tantos del partido que dieron la victoria al Rocasa Gran Canaria (25-29).

🔛 8ª Jornada @IberdrolaDHF



Final del partido



Enhorabuena chicas por la victoria👏@BmPorrino 25

Rocasa Gran Canaria 29



👉 Felicidades al Porriño por el gran partido, nos vemos en la vuelta. ¡Felices Fiestas!#VamosRocasa#ligaguerrerasiberdrolapic.twitter.com/FzJGOXTIOI — Rocasa Gran Canaria (@BMRemudas) December 21, 2019

CONSERVAS ORBE BM PORRIÑO 25 (14)

ROCASA GRAN CANARIA 29 (15)



CONSERVAS ORBE BM PORRIÑO: Ana Cerqueira (4), Ana Fragua (-), Bárbara Cerqueira (-), Alicia Campo (2), Inés Hernández (1), Fátima Rosalez (-), Aitana Santos (2), Andrea Dapena (-), Alba Dapena (-), Anthia Espiñera (9), Laura Magdaleno (-), Sandra Fernández (6), Iasmin Dos Santos (-), Nagore Saenz (1), María de Fátima Sisse (-) y Begoña Otero (-).



ROCASA GRAN CANARIA: Melania Falcón (2), Arinegua Pérez (-), Paula Valdivia (6), Lisandra Lusson (10), Georgina Ramos (-), Alba Spugnini (2), Haridian Rodríguez (5), Silvia Navarro (-), Tiddara Troajaola (2), Katarina Tanaskovic (1), María González (-), Kinga Gutkowska (1), Ana Belén Palomino (-) y Yuli Quevedo (-).



ÁRBITROS: Sergio Rodríguez Estévez y Andrés Rosenado López. Amonestaron por las locales a Ana Cerqueira y Bárbara Cerqueira, y por las visitantes al técnico Roberto Santana, Lisandra Lusson y Melania Falcón.



PARCIALES: 4-2, 7-4, 10-8, 11-10, 13-12, 14-15 – descanso – 14-18, 15-20, 18-22, 22-24, 24-26 y 29-25.



INCIDENCIAS: Pavillon Municipal de Porriño.