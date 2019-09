El Rocasa Gran Canaria Ace se despide del sueño de la Champions League

Final en toda regla la que afrontaba esta tarde el Rocasa Gran Canaria en territorio checo en la semifinal de la previa de la EHF Champions League, ante el anfitrión, el DHK Baník Most, que contaba con el apoyo de su público en un encuentro a vida o muerte en el que la derrota significaba decir adiós a las opciones de estar entre los 16 mejores equipos del Viejo Continente.



Silvia Navarro recuperaba la titularidad bajo palos en uno de los encuentros más importantes de la historia del conjunto teldense y Lisandra Lussón contaba con el privilegio de inaugurar el marcador con el primer tanto del partido.



Sin embargo la reacción checa no se hacía esperar con 3 zarpazos consecutivos de Lucia Mikulcik por partida doble y de su cancerbera, Dominika Müllnerova, que aprovechaba la posición adelantada de Silvia Navarro para ampliar la ventaja en el electrónico.



Al Rocasa le costaba controlar los nervios normales de su debut en la élite europea y Carlos Herrera se veía obligado a congelar el tiempo tras algo más de 6 minutos de partido, para corregir los defectos de su equipo que reaccionaba de la mejor manera a pesar del 4º tanto de las locales, obra de Alicia Kostelna, con tres tantos consecutivos de Lisandra, Haridian y Kinga que devolvían las tablas al marcador.



Ninguno de los equipos terminaba de romper el partido en un intercambio de golpes constante, en el que las defensas imponían su ley y Rocasa sufría para frenar los rápidos contragolpes de las checas.



Las canarias estiraban la renta mediada la primera parte, merced a los goles de Katarina y Arinegua, que daban algo de aire a sus compañeras para una recta final de la primera mitad en la que Rocasa recuperaba para la causa a Tiddara Trojaola que lograba perforar la meta rival en su primer partido del curso; llegándose al ecuador del choque con un 11-11 que dejaba todo abierto para la segunda parte.



Alicia Kostelna era la encargada de inaugurar el electrónico de la segunda parte en la que canarias y checas buscaban con ahínco romper el marcador para afrontar con tranquilidad el final del partido, pero Rocasa intentaba reaccionar con el acierto de Kinga Gutkowska y de Paula Valdivia.



Sin embargo el cambio de velocidad de las checas en su juego y en su agresividad en defensa bloqueaba casi por completo el juego de ataque de las grancanarias, que no encontraban la manera de frenar al conjunto checo que espoleado por la parroquia local martilleaba la portería de Silvia Navarro en primera instancia y de Anabel Palomino en segunda, amenazando el sueño de las teldenses que comenzaba a tornarse en pesadilla en 10 minutos finales de puro asedio del Most, que terminaron en una dura derrota por 21-28 que recompensaba el gran trabajo de las checas, condenando al Rocasa a jugar la final de consolación mañana ante el perdedor del Kastamonu Belediyesi GSK vs Zork Jagodina (12:30 hora canaria).