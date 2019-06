Silva: "Siempre he dicho que me gustaría jugar en la UD… veremos qué pasa"

El futbolista grancanario del Manchester City, David Silva, ha reiterado que le gustaría jugar un día en el equipo representativo de su tierra, la UD Las Palmas, aunque todavía le resta una temporada de contrato con su actual equipo y además deberá escuchar otras opiniones de su familia.

El mediapunta internacional, campeón europeo y mundial con España y que esta temporada ha vuelto a ganar la Premier League con el City, ha indicado en rueda de prensa que de momento está centrado en concluir el contrato que tiene en vigor con su equipo.

"Me queda un año más en Inglaterra y en el fútbol no se piensa más allá del presente. Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en Las Palmas, pero ya veremos qué pasa cuando acabe la próxima temporada y cómo me encuentro. Ahora también tengo familia y debo sopesar otras opiniones", ha comentado Silva, de 33 años.

El jugador también ha sido preguntado por la campaña realizada por la UD Las Palmas.

"La pasada temporada no ha sido buena, como todo el mundo sabe. Que se apueste por la cantera es lo primordial, porque un equipo como Las Palmas saca muchísimos jugadores y, además, económicamente, en Segunda no se puede gastar mucho dinero. Habrá que apoyar a la gente de aquí, porque siempre ha habido una buena cantera", ha defendido.

De igual forma, David Silva también ha expresado su opinión sobre el nuevo seleccionador español, Robert Moreno, quien ha sido cuestionado desde diversos sectores por su inexperiencia.

"La verdad es que en España se critica todo, pero hay que apoyarlo y darle un voto de confianza, y esperar los resultados. Al final, lo que importa en este tipo de casos es la confianza que se deposite en un entrenador, y todos tenemos que hacerlo", ha dicho.

Asimismo, Silva se ha referido a la selección española femenina, que quedó eliminada en los octavos de final del Mundial al perder por 2-1 ante Estados Unidos.

"Ahora estoy un poco desconectado de la tele y del fútbol, porque estoy disfrutando (de las vacaciones), pero sé que las chicas lo han hecho muy bien. En los últimos años ha crecido muchísimo el fútbol femenino en España y me alegro. Nuestras jugadoras trabajan mucho y ojalá puedan seguir en esa línea", ha indicado.