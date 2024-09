El PP rectifica a Tellado y anuncia que votarán en contra de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea

“¿Se acuerda de lo que hizo el PSOE con Cañete? Nosotros no haremos eso”. Con esta frase, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha respondido este martes a medio día a la pregunta sobre la posición del PP ante la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Tellado, mano ejecutora de Alberto Núñez Feijóo desde que este era líder del PP gallego, abría la puerta a la abstención o voto favorable. En cualquier caso, no votar en contra. Apenas unos minutos después, un mensaje del PP le rectificaba: “El PP no apoyará a Ribera y haremos lo que el PSOE hizo con Cañete”.

Tellado ha criticado con dureza la elección de su compañera del PP Europeo Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, que ha logrado los apoyos para un segundo mandato que comenzará este otoño, ha elegido a Teresa Ribera como vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Una cartera clave en el futuro organigrama de la UE. Será, tal y como indica el medio especializado Politico, la 'número dos' del Gobierno comunitario.

El dirigente del PP ha considerado “mala” la elección Von der Leyen y no ha desvelado qué van a votar los eurodiputados del PP cuando el Parlamento comunitario tenga que ratificar o no la composición de la Comisión. “¿Se acuerdan de lo que hizo el PSOE con [Miguel Arias] Cañete? Nosotros no haremos eso”, ha respondido a la pregunta expresa de cuál será su voto. Pero los eurodiputados no votan a los comisarios en Pleno uno a uno, sino la composición completa de la Comisión.

Donde sí pueden posicionarse en contra de un comisario concreto es en las respectivas comisiones parlamentarias, donde los futuribles dirigentes comunitarios se someten a un examen ('hearing') que sí puede tumbar su designación. En 2019 ocurrió, por ejemplo, con la señalada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Pero Tellado no ha revelado el sentido del voto en ninguno de los procesos parlamentarios a los que se somete al Colegio de Comisarios, y se ha limitado a arremeter contra Ribera en una rueda de prensa en el Congreso. “Pese al título rimbombante, Ribera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas”, ha dicho. “Solo tendrá competencias legislativas en Competencia, es un alivio”, ha añadido.

“Las materias más sensibles a las que podría aspirar no están en sus manos: Agricultura, Medio Ambiente, Pesca, Alimentación estarán en manos del PP Europeo. Nos sentimos satisfechos”, ha apuntado, para concluir: “Una mala ministra no puede ser una buena comisaria. Es una mala elección. No estamos a favor de exportar 'sanchismo”.

Minuto después ha llegado la rectificación de la dirección del PP. “Haremos lo que el PSOE hizo con Cañete”, asegura el comunicado en referencia al voto en 2014 del PSOE contra el entonces candidato del PP, Miguel Arias Cañete. Los socialistas luego se abstuvieron en la votación plenaria.