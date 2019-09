Vitolo pide paso en el Atlético

El extremo grancanario del Atlético de Madrid, Víctor Machín 'Vitolo', aseguró este jueves que tiene "ganas de seguir demostrando" que puede tener "un sitio en el once" inicial del conjunto rojiblanco, ya que su objetivo es "ser importante" en el club.

Vitolo, titular el miércoles en el partido ante el Mallorca (0-2) y hace dos jornadas en la derrota en San Sebastián ante la Real Sociedad (2-0), acumula dos goles esta temporada, ante el Leganés y el Eibar, y consideró en un vídeo promocional que está en el mejor momento desde su llegada al Atlético en enero de 2018.

"Creo que sí (está en el mejor momento) porque los otros dos años apenas he tenido continuidad por culpa de las lesiones y no he estado a mi nivel. Gracias a Dios con la pretemporada que he hecho, que por suerte me han respetado las lesiones, me encuentro muy bien y tengo muchas ganas de seguir demostrando que puedo tener un sitio en el once del Atlético. Cuando vine me propuse ser importante en este club y ojalá pueda conseguirlo", declaró Vitolo.

El extremo canario valoró que, de cara a un derbi como el del próximo sábado contar el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, "lo principal" es "meter intensidad".

"En estos partidos tan importantes para la afición y el club, hay que jugar con todo y dar el máximo para que la gente se vaya contenta a casa", consideró Vitolo, que explicó que antes de este tipo de partidos siempre se encuentra a aficionados que "inyectan el veneno que tienes que tener para ganar este tipo de partidos".

El internacional español participó junto a su compañero ghanés Thomas Partey, en un vídeo realizado por la marca cervecera Mahou, patrocinadora del Atlético, en la que realizaron un pequeño concurso en el que elegían a sus compañeros preferidos para determinadas actividades (ir a cenar, cantar o poner música).

Thomas, titular en cuatro de los siete partidos oficiales de este curso y ya recuperado de las molestias físicas que le dejaron fuera del duelo en San Sebastián, explicó que en el vestuario saben "lo importantes que son estos partidos para la afición".

"Los jugadores queremos demostrar que somos importantes en la capital y esto motiva para hacer un gran partido. En casa, con la afición apoyando, nos anima más y así somos más fuertes", sentenció el mediocentro africano, que apunta a la titularidad en el próximo derbi.