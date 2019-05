Leticia Romero regresa a la Liga DIA fichando por el Valencia Basket

La internacional canaria Leticia Romero disputará la próxima temporada la Liga DIA, tras anunciarse hoy su fichaje por el Valencia Basket. La base-escolta formada en el CB Spar Gran Canaria regresa al baloncesto español después de seis años de ausencia en los que compitió en la liga universitaria de Estados Unidos, en la WNBA y en el USK de Praga checo.

“Estoy muy emocionada por iniciar esta nueva aventura. Creo que va a ser una temporada super especial en la que vamos a luchar muchísimo”, dijo Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 28-5-1995), quien reforzará al equipo taronja, una apuesta por el básket femenino del empresario Juan Roig que da un salto de calidad con la grancanaria, 62 veces internacional absoluta y medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

Romero se convirtió en un fenómeno mediático al debutar en 2010, con solo 15 años, en el primer equipo del Spar. Su talento no pasó desapercibido para los reclutadores de la NCCA femenina. Así, llevó a cabo su formación universitaria en EE.UU., entre Kansas (única jugadora de primer año de la competición en superar los 400 puntos, 100 rebotes, 100 asistencias y 50 robos) y Florida State, donde fue capitana y formó parte del First Team All America.

Tras su etapa universitaria, fue elegida en el sorteo de la WNBA de 2017 por las Connecticut Sun en el puesto 16, igualando la mejor posición de siempre para una jugadora española, aunque debutó en la competición con Dallas. Esta temporada, disputó la Euroliga con el USK de Praga, alcanzando la Final Four y promediando 2.9 puntos y 1.8 asistencias en la competición.