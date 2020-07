Alberto Jiménez: "No se midió igual a los dos equipos"

Alberto Jiménez, defensa central del CD Tenerife, analizó el partido disputado este lunes en el Estadio de Santo Domingo.

El Tenerife no puede con el arbitraje en Alcorcón y se despide de la promoción

Saber más

El canterano blanquiazul declaró que “el equipo lo intentó hasta el final ante un buen equipo de la categoría, que ha hecho las cosas bien y al que es muy difícil hacerle gol. Tenemos que estar orgullosos, hemos hecho un trabajo muy bueno durante los últimos meses. Estamos en una buena racha de resultados después del parón. Hay que estar orgullosos de esta plantilla y lo intentaremos hasta el final".

Igualmente indicó que "el árbitro nos dijo que fue una mano natural, aunque vimos las imágenes y creo que le da claramente en la mano. No fue a revisarlo y no lo entendemos. Al final tenemos que seguir, los árbitros hacen su trabajo y nosotros intentar hacer el nuestro. En la primera parte hubo una acción muy clara con Dani Gómez, y creo que en la segunda hasta dos. Nos fuimos un poco fastidiados por esa parte, porque no se midió igual a los dos equipos" .

"El viernes debemos ir a por el CD Lugo para lograr los tres puntos y después pensar en el CD Numancia. Tenemos que sumar de tres y después lo que tenga que pasar, pasará. Ojalá poder terminar lo más arriba posible", dijo sobre el siguiente encuentro.

El majorero añadió que "la primera vuelta fue una pena, porque perdimos muchos puntos. Si hubiéramos tenido esta misma línea de juego y de resultados podrían haber pasado otras cosas. Tenemos que estar orgullosos porque veníamos de una mala situación y en la parte baja de la clasificación. Supimos revertir la situación y asegurar, con tiempo, la categoría”.