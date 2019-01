Paco Herrera no entiende que hayan hecho viajar a la UD hasta Cataluña para suspender el choque mientras volaban hacia Barcelona

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Herrera, ha dicho al llegar a Barcelona y conocer que el partido de mañana en Reus finalmente no se jugará, que han hecho "un viaje que no tiene sentido". El técnico catalán ha lamentado que no les comunicasen antes esta decisión, y que lo hayan hecho "nada más aterrizar" después de más de tres horas de vuelo desde Gran Canaria.

De todos modos, Herrera cree que es "mejor que sea así" y que no tengan que presentarse en el Estadio Municipal de Reus y esperar allí, porque hubiera sido una situación aún "más dantesca", según ha confesado a la radio oficial del club desde el propio aeropuerto de El Prat.

El entrenador de Las Palmas reconoce que este partido le tenía "bastante preocupado" porque llevaban varios días "dando vueltas" con la posibilidad de si se jugaba o no, y eso podía afectar a la concentración de sus futbolistas.

A Herrera sí le preocupa que este fin de semana no puedan jugar, pero a partir de ahora cambia "el chip" y espera poder preparar desde este mismo sábado en Gran Canaria el siguiente partido que, curiosamente, devolverá a la UD Las Palmas a Cataluña para visitar al Gimnàstic de Tarragona.

"Si podemos regresar a casa esta misma noche, mejor, porque eso nos permitiría hacer mañana por la tarde un entrenamiento serio y con la mentalidad puesta ya en el próximo partido", agregó el veterano preparador barcelonés de la Unión Deportiva, quien bromeó al indicar que guardará el capítulo vivido para sus "memorias".

Una "vergüenza"

Por su parte, el futbolista andaluz Juan Cala, uno de los capitanes de la UD Las Palmas, ha dicho que es "una vergüenza" que el equipo amarillo haya tenido que viajar hasta Barcelona y que, al aterrizar, les hayan confirmado que no se jugará el partido de mañana en Reus, de la jornada 22 de LaLiga 1/2/3.

"Que pase esto en el fútbol profesional es una vergüenza y debe dejar con la cara colorada a mucha gente, todo el mundo tiene su cuota de culpa. Que nos hagan viajar a un partido que en teoría tiene que estar suspendido y al llegar te dicen que se suspende... No creía que esto pudiera pasar en el siglo XXI, por decisiones y egos, con todos los controles económicos que hay desde años en LaLiga", ha declarado a la emisora oficial del club isleño.

Cala cree que el equipo amarillo va a salir "perjudicado" de esta situación, y que ya han "empezado a perder" el partido de la semana posterior contra el Gimnàstic de Tarragona por los inconvenientes de un desplazamiento largo e inútil como el de esta tarde. "Ya se sabía que lo mejor era apartar al Reus para no perjudicar a otros equipos que están cumpliendo con sus obligaciones. Se han podido hacer las cosas de otra forma", ha lamentado el zaguero sevillano.

Cala cree que si finalmente el Reus es expulsado de la competición, la Liga 1/2/3 queda "desvirtuada" con un equipo menos, y el resto de clubes tendrán una semana de descanso en la que pueden aprovechar para mejorar, trabajar otros aspectos o aumentar las cargas de trabajo, mientras que la Unión Deportiva no lo podrá hacer.

Además, Cala ha recordado que el centrocampista vasco Íñigo Ruiz de Galarreta, quien iba a ser baja por acumulación de amonestaciones ante el Reus, no podrá jugar ahora en la visita al Gimnàstic de Tarragona, la próxima semana. "Esto no me ha pasado nunca y espero que no vuelva a pasar", concluyó el defensa andaluz de la Unión Deportiva.

El Reus se siente perjudicado

El CF Reus Depotiu ha emitido un comunicado oficial durante la noche de este viernes tras conocer que no jugará este sábado ante la UD Las Palmas, en el que se declara "indefenso" y "perjudicado" porque opina que "LaLiga y, en concreto, su presidente (Javier Tebas), están actuando de manera contraria al derecho y a los estatutos de la propia Liga".

El Juez de Disciplina de LaLiga ha acordado esta tarde suspender todos los partidos del Reus Deportiu ante la grave situación económica que atraviesa, contrariamente a la postura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que a lo largo de este viernes había apostado por la disputa del encuentro.

En el comunicado, el Reus ha recordado que "a instancias del presidente de LaLiga", Javier Tebas, "se inició en fecha de 10 de diciembre un expediente disciplinario a raíz del impago a los jugadores". El club añade que "el Reus ha reconocido reiteradamente las graves dificultades económicas que ha sufrido desde hace tiempo" y que "continúa trabajando para resolverlas".

El Reus Deportiu recuerda que "este expediente está actualmente en tramitación" y que "en fecha del 29 de diciembre, el presidente de LaLiga pidió que el Juez de Disciplina Social adoptase hasta siete medidas cautelares, entre ellas, la suspensión del derecho a participar en la Segunda División".

"El Juez de Disciplina en fecha 4 de enero desestimó cinco de las siete, entre ellas la de participar en la competición". Además, según el mismo escrito, "el presidente de LaLiga pidió también la reducción a la mitad de los plazos de tramitación del expediente, admitida por el Juez de Disciplina Social sin que el CF Reus pudiese pronunciarse".

El Reus se queja que "esta decisión se encuentra recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte y el club la considera nula de pleno derecho por no estar prevista en los estatutos de LaLiga". El club asegura haber recibido "hoy -por el viernes-, a las 10 de la mañana, una solicitud del presidente de LaLiga pidiendo nuevamente la adopción de las medidas cautelares que habían sido desestimadas el día 4 por el Juez y nos han dado de plazo hasta las 14 horas".

En este "corto plazo", el club "ha presentado escrito alegando que esta solicitud también es nula de pleno derecho". Por todo ello, el club ha anunciado que "está estudiando el inicio de acciones judiciales oportunas contra los autores de estos hechos".