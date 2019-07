Vera o Gran Tarajal tendrán rival de Primera en la Copa si pasan la previa

El CD Vera o la UD Gran Tarajal se enfrentarán a un rival de la Liga Santander en la primera ronda de la Copa del Rey 19-20 si consiguen superar la eliminatoria previa. El formato renovado de la competición, que confirmó este miércoles la RFEF, reserva ese cruce en la primera ronda a los diez ganadores de la anterior, que saldrán de un cuadro con los 18 campeones de territorial Preferente (junto a los de Ceuta y Melilla), entre los que se encontrará uno de estos dos equipos canarios.

El acceso a la ronda previa del cuadro tinerfeño o del majorero —como últimos campeones de Preferente en las Islas—se decidirá antes en un cruce preliminar que está pendiente de fecha y orden de juego. El que salga adelante disputará el 13 de noviembre el pase a la primera ronda de la Copa, a partido único y en campo a sortear, contra un rival castellano-manchego, madrileño o valenciano.

En caso de superar la previa, Vera o Gran Tarajal recibirían como anfitriones a uno de los equipos de Primera División que no disputen la Supercopa de España (cualquiera excepto Real Madrid, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid). La cita será entre el 17 y el 19 de diciembre, aunque no podrán hacerlo en su campo de juego habitual si no cumplen con las condiciones mínimas fijadas por el RFEF.

Mientras, Tamaraceite y Mensajero, los otros dos clubes no profesionales canarios que tienen asegurada su presencia en la primera ronda de la Copa del Rey, también tendrán rivales de superior categoría (Liga Santander o Liga 123), sin que deban ser CD Tenerife o UD Las Palmas, ya que no se aplicará criterio de proximidad en el sorteo.