El argentino Óscar Dertycia hará el saque de honor en el CD Tenerife-Leganés

El argentino Óscar Alberto Dertycia realizará este sábado el saque de honor antes del partido entre el CD Tenerife y el CD Leganés en el estadio Heliodoro Rodríguez López, según ha confirmado la entidad isleña.

Dertycia fue delantero del Tenerife durante tres temporadas, entre 1991 y 1994, en las que dejó un gran recuerdo en la afición blanquiazul, dando nombre incluso a una de sus peñas.

Ante la cercanía del trigésimo aniversario de la primera clasificación del Tenerife para disputar la Copa de la UEFA, y aprovechando la presencia de Dertycia en la isla, la entidad presidida por Paulino Rivero ha invitado al que fuera goleador del conjunto isleño para rendirle este homenaje.

Dertycia, quien también jugó en España en el Cádiz y en el Albacete, volverá a pisar el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López a los 58 años.

“Ni me imagino el cariño de la gente antes del partido, solo me va a faltar ponerme los pantalones cortos y las espinilleras. El presidente me invitó y para mí va a ser un honor, un orgullo, y lo voy a disfrutar”, ha manifestado el exdelantero blanquiazul a los medios oficiales de la entidad.