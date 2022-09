El CD Tenerife, al asalto de El Toralín

El estadio El Toralín vivirá este sábado, a partir de las 17:30 horas, un duelo entre dos equipos renacidos en la última jornada, por un lado la SD Ponferradina que rompió en Albacete con su victoria una racha de tres derrotas consecutivas y, por otro, el CD Tenerife que logró su segunda victoria ante el Málaga (3-1).

Ramis espera contrarrestar en El Toralín el empuje y acoso de la Ponferradina

Los precedentes le son favorables al conjunto tinerfeño que logró sendas victorias la pasada temporada, la última a final de temporada para impulsarse hacia la lucha por el ascenso y los bercianos descabalgándose un tanto de este objetivo que acabaron perdiendo.

El Tenerife llega a Ponferrada con el objetivo de sumar sus primeros puntos de visitante esta temporada, después de haber salido derrotado en sus tres anteriores intentos, ante Eibar (2-1), Levante (2-0) e Ibiza (1-0).

El conjunto blanquiazul batió la pasada temporada su récord de victorias foráneas en su centenaria historia (11) -uno de esos triunfos fue en El Toralín (1-2)-, pero en el actual curso aún no ha sido capaz de demostrar el potencial que ofreció hace unos meses, para lo cual deberá recuperar la fiabilidad defensiva.

Precisamente en defensa, y de nuevo por bajas, el equipo de Ramis vuelve a estar mermado. Esta vez el ausente será el montenegrino Nikola Sipcic, concentrado con su selección, por lo que el técnico tarraconense solo dispone de dos centrales, Carlos Ruiz y José León, este último recuperado de una lesión muscular, y que deberá reaparecer sin ritmo de competición.

También recupera Ramis al centrocampista Javi Alonso, tras más de un año lesionado, aunque es poco probable que tenga minutos, mientras que siguen en periodo de recuperación futbolistas importantes como Sergio González, Elady, Shashoua, Dauda y José Ángel.

Otra de las preocupaciones del técnico catalán es el estado físico del delantero Borja Garcés, quien se vio obligado a dejar el campo el pasado lunes, en la victoria ante el Málaga (3-1), por unas molestias.

El ariete melillense no sufre rotura fibrilar, pero este jueves no se ejercitó con el grupo, aunque ha viajado. Si Ramis decidiese no arriesgar de inicio con él, podría entrar en el once inicial Pablo Larrea -exjugador de la Ponferradina- y que Corredera adelantase su posición.

Lo que sí parece segura es la presencia como titular, por segundo encuentro consecutivo, del canterano Teto como extremo derecho, tras su notable partido ante el Málaga, que rubricó con el tercer tanto blanquiazul.

Para la cita de mañana la Deportiva contará con las bajas del guardameta internacional iraní Amir Abedzadeh, por compromisos con su selección y el centrocampista Agus Medina por lesión.

El técnico portugués José Gomes podría volver a introducir novedades en su equipo, bien de jugadores o de esquema, pese a la victoria en el Carlos Belmonte, debido fundamentalmente a las dos caras que mostró el equipo, entre el once inicial y los posteriores sustitutos.

SD PONFERRADINA: Makaridze; Paris, Pascanu, Amo, Moi Delgado o Lukaku; Dani Ojeda, Erik Morán, Nwakali, José Naranjo; Espiau y Yuri.

CD TENERIFE: Soriano; Mellot, Carlos Ruiz, José León, Nacho; Teto, Pablo Larrea, Aitor Sanz, Waldo; Corredera y Enric Gallego.

ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (comité manchego)

HORA: 17.30.

ESTADIO: El Toralín