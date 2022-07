Dani Hernández dice adiós al Tenerife entre lágrimas

El portero hispano-venezolano Dani Hernández se ha despedido este miércoles del CD Tenerife en una comparecencia de prensa en la que no ha podido contener las lágrimas de emoción y en la que ha reconocido que ha “disfrutado de un sueño”.

“Siempre he soñado con jugar aquí”, ha comentado el guardameta, que considera que todavía le queda “algún año de fútbol más”.

“Se me queda la espinita de no haber logrado el ascenso, que lo hemos tenido cerca dos veces. Ahora me tocará disfrutarlos como el resto, como aficionado”, ha agregado.

Dani Hernández, que finalizó contrato a final de junio tras ocho temporadas y no recibió oferta de renovación, ha relatado que todavía no ha tomado una decisión sobre su destino, puesto que tiene varias opciones.

El guardameta, que nació en Venezuela hace 36 años, se formó en la cadena de filiales del CD Tenerife, hasta que se marchó a Madrid para empezar sus estudios universitarios.

Después de pasar por los filiales del Rayo Vallecano y del Real Madrid, militó en equipos como el Real Murcia y el Real Valladolid, antes de regresar a la isla en el mercado de invierno del curso 2014/2015.

Desde su incorporación al conjunto blanquiazul, Dani Hernández ha sido el portero con más participación en seis de las ocho temporadas.

En el curso recién finalizado, el portero Juan Soriano le ganó la partida por la titularidad a Dani Hernández, quien solamente tuvo la oportunidad de jugar dos partidos de Copa del Rey y uno de liga.

Dani Hernández abandona el CD Tenerife con 216 partidos oficiales disputados, una cifra que le convierte en el tercer portero con más encuentros en toda la historia del conjunto blanquiazul, solamente por detrás de Sergio Aragoneses (267) y Aguirreoa (220).

El portero ha protagonizado la quinta y la sexta rachas más prolongadas de minutos sin encajar gol en toda la historia del conjunto blanquiazul.

En el curso 2020/2021, en una serie de partidos en los que compartió titularidad con Ortolá, los blanquiazules llegaron a sumar 580 minutos consecutivos sin encajar.

Mientras tanto, en la temporada 2016/2017 Dani Hernández logro estar 579 minutos consecutivos de juego sin recibir ningún tanto.

El portero hispano-venezolano recibió 215 goles en los 216 partidos disputados, mientras que dejó su portería a cero en 79 ocasiones.