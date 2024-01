Derbi canario de Copa: décima estación

La Copa del Rey devolverá este domingo (Heliodoro Rodríguez López, 21:00 horas) a Canarias el derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas, en una temporada en la que en principio ambos equipos no iban a cruzar sus caminos tras el ascenso del equipo amarillo a Primera División.

Precisamente la diferencia de categorías propiciará que el duelo entre los dos máximos representativos canarios se dispute a partido único en el campo del conjunto de inferior división, un Heliodoro que apunta al lleno en el primer partido de 2024 para los blanquiazules.

Muchas connotaciones diferenciales rodean a este clásico del fútbol canario. No solo que se juegue a cara o cruz, con posible prórroga y penaltis, sin opción de revancha en la orilla rival, sino el hecho de cómo llegan ambos contendientes a la cita.

Mientras que Las Palmas acaba de sufrir un serio desgaste físico y mental con su enfrentamiento nocturno del pasado jueves ante el FC Barcelona, con una dolorosa derrota por 1-2, de penalti y en el tiempo de prolongación, el Tenerife ha tenido más tiempo para concentrarse en lo que será su primer partido oficial del año recién estrenado.

La cercanía del choque ante el Barça obligará al entrenador del conjunto amarillo, García Pimienta, a utilizar desde el inicio a jugadores menos habituales, aunque algunos de los titulares tendrán que repetir esfuerzo, como ha reconocido el propio técnico catalán.

Pimienta no podrá contar con los defensas Marvin Park y Eric Curbelo, por lesión, mientras que el neerlandés Sinkgraven es duda por un proceso gripal. El técnico barcelonés ha adelantado que en la zaga jugará precisamente un tinerfeño, Juanma Herzog, con Saúl Coco incorporado ya a la selección de Guinea Ecuatorial para jugar la Copa África.

Otros futbolistas capitales en su once más habitual, como los delanteros Munir El Haddadi y Sandro Ramírez, sí estarán disponibles, aunque probablemente no aparecerán en la foto inicial, al contrario que el mexicano Julián Araujo, quien no pudo jugar ante el Barcelona al estar cedido por el equipo catalán, por lo que recuperará su habitual posición como lateral derecho.

Por su parte, el Tenerife regresó al trabajo el pasado martes, tras las vacaciones navideñas, cuando Las Palmas ya ultimaba su preparación para la visita del Barcelona al Estadio de Gran Canaria.

El entrenador del equipo blanquiazul, Asier Garitano, anunció días atrás que el portero será Tomeu Nadal, habitual suplente de Juan Soriano en LaLiga Hypermotion. Además, el técnico vasco ha recuperado a algunos de los jugadores que tenía lesionados, como Mellot, José León o Enric Gallego, pero no podrá contar todavía con el extremo Waldo Rubio.

Por otra parte, es duda Mo Dauda por unas molestias musculares y también Álvaro Jiménez, reciente fichaje en el mercado de enero, porque en el club están a la espera de que llegue la documentación del jugador cordobés, quien celebró el ascenso con la UD Las Palmas la pasada temporada.

ALINEACIONES PROBABLES

CD TENERIFE: Tomeu Nadal; Mellot, Amo, Loïc Williams, Medrano; Corredera, Aitor Sanz; Luismi Cruz, Roberto López, Nacho; y Ángel.

UD LAS PALMAS: Escandell; Julián Araujo, Herzog, Álex Suárez, Benito; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Pejiño, Sory Kaba y Marc Cardona.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (Comité del País Vasco).

Heliodoro Rodríguez López. 21.00 horas. Movistar Liga de Campeones.