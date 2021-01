Cordero reconoce que al Tenerife “quizá le falta velocidad por fuera para llegar”

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, reconoció este martes, durante la presentación del mediocentro Sergio González, el punto débil del equipo blanquiazul, pero insistió en las limitaciones con las que se encuentra para reforzar la plantilla en la ventana invernal. “Hemos analizado al equipo. Por dentro está bien armado y quizá nos falta velocidad por fuera para llegar con gente de banda. Por ahí podríamos mejorar, pero otra cosa es lo que podamos encontrar”, indicó.

“En un mercado abierto hay muchos rumores de entradas y salidas, es normal —añadió—. No hablo de jugadores que no son nuestros, será un mercado de pocos movimientos por el control financiero y los recortes”, admitió a cuenta de la limitación de gasto impuesta esta temporada por la Liga de Fútbol Profesional para compensar la merma de ingresos por abonos y taquillas.

“Me gustaría reforzar la plantilla y que vinieran uno o dos jugadores más y que jugadores que no tienen minutos pudieran marcharse y estar felices, pero está siendo un mercado raro, para todos los equipos”, dijo Cordero, para referirse a casos concretos de posibles bajas en el grupo dirigido por Luis Miguel Rams.

“Las salidas de Vada o Joselu dependen de ellos, de que quieran salir. No puedo decir si saldrán o no. Entiendo que los jugadores que no jueguen estén incómodos, pero está en sus manos. Si Ortolá sale tendría que mirar a otro portero, si no sale, no llegará”, manifestó.

Cordero explicó la incorporación de Sergio González —“hemos tenido contratiempos en el centro del campo con lesiones y es diferente a Folch, Zarfino o Aitor Sanz”— y elogió el rendimiento de Javi Alonso. “Es el jugador que más ha evolucionado en esta temporada y merece quedarse con nosotros, ha dado dos pasos hacia adelante y es digno de mencionar. Él y Jorge han jugado minutos aun estando el equipo abajo, son capaces de competir para jugar”, añadió.

Respecto de la situación de Borja Lasso tras más de un año inactivo por su lesión, desveló que el club valora la posibilidad de dar la baja federativa al futbolista andaluz para poder usar su ficha, teniendo en cuenta que su recuperación “no será a corto plazo”.