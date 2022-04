Óscar Clemente: “Si hacemos las cosas bien, vamos a estar sí o sí en el play-off”

El jugador de la UD Las Palmas, Óscar Clemente, ha manifestado este miércoles su convencimiento de que el equipo amarillo estará en el 'play-off' “sí o sí” siempre que siga haciendo las cosas “bien” como en los últimos partidos de LaLiga SmartBank, con tres victorias consecutivas.

El centrocampista tinerfeño asegura que el mensaje dentro del vestuario es de “tranquilidad”, aunque reconoce que hace un mes el objetivo se veía “muy lejos” y parecía que no iban a llegar, y ahora está mucho más cerca, aunque no cree que fuese una decepción si finalmente no pudiesen alcanzarlo.

“Obviamente miramos la clasificación, pero si nosotros no ganamos, no vamos a estar arriba, por lo que da igual lo que haga el resto, y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir”, ha explicado en una rueda de prensa telemática.

En ese camino, Las Palmas recibirá el próximo sábado al Amorebieta, a su juicio un rival “complicado” porque “se está jugando la vida” y que después de tres partidos sin perder querrá “sumar algo” en Gran Canaria en su lucha por la permanencia, situado a seis puntos de distancia de los puestos de salvación.

Por otro lado, Clemente asegura que en lo personal está “en un buen momento de forma”, porque se nota “mejor física y mentalmente”, aunque esa mejoría no la atribuye a la llegada del nuevo entrenador, García Pimienta, sino a que ha encontrado su “personalidad” en el campo y sus ganas de “demostrar” y de “dar un paso adelante”.