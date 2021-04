Pepe Mel: "Es una decepción"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, afirmó este sábado después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium que la imagen de su equipo "es una decepción" y confesó que estuvieron "un poco desaparecidos" en el terreno de juego.

Puado destroza a la UD Las Palmas

El técnico lamentó el partido del bloque. "Si no eres capaz de hacer nada en todas las facetas del juego contra un equipo así, sólo puedes perder. Y si a eso le sumas quedarte con diez, pues peor no puede salir todo", se sinceró.

Mel insistió en que este encuentro era "una oportunidad para hacer las cosas bien, tanto en el plano individual como en el colectivo". "Hemos perdido segundos balones, dejado espacios y no hemos metido su misma intensidad", reflexionó.

Cuestionado por la doble amarilla de Lemos, que ha dejado al equipo con diez en el minuto 40, el entrenador se mostró muy crítico: "Me decepciona mucho, lo que ha hecho no lo puede hacer. Ya hablaremos en Gran Canaria, porque mejor para él y para mí no hacerlo ahora".

Finalmente, Pepe Mel valoró su renovación al frente del equipo. "La temporada no ha acabado y en la previa hablamos de esto y no del partido contra el Espanyol. Perder contra un equipo así en Segunda no es ninguna mancha, pero si me preguntas, por lo visto hoy yo no renovaba al técnico", dijo.