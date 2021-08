Pepe Mel: "Queremos imponer nuestro estilo y que el Valladolid no esté cómodo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, espera que el equipo isleño imponga su "estilo" y que el Real Valladolid "no esté cómodo" en el partido que enfrentará a ambos conjuntos el próximo domingo en el estadio de Gran Canaria, en el inicio de la LaLiga SmartBank 2021-2022.

UD Las Palmas cree que el acuerdo con CVC ayuda a clubes y consolida LaLiga

Saber más

El preparador madrileño ha recalcado en la rueda de prensa de este viernes, donde ha analizado ese choque inaugural, que pretende que su equipo sea "protagonista en esta Liga" y, para ello, ha dado "prioridad" a una forma de jugar "que gusta aquí", por lo que espera que los aficionados se sientan "orgullosos".

Será, además, el regreso del público al coliseo amarillo casi 18 meses después, por la pandemia de la covid-19, y precisamente esa ha sido su primera reflexión ante los periodistas.

"Esperamos hacer un buen trabajo y que los aficionados se vayan a casa orgullosos. Todos estamos muy contentos de que vuelvan y nos arropen, y de que el fútbol tenga espectadores. Era lo necesario", ha transmitido como "sentir general del vestuario".

Del Valladolid, Mel destaca que mantiene a casi todos los futbolistas que descendieron desde Primera División y, por ello, es un "rival muy potente", con muchos puntos fuertes, con "experiencia" e "individualidades", que puede ser el "faro" de la Liga, pero están "preparados" para recibirles y "competir".

Y respecto a la posibilidad de que el equipo pucelano necesite un tiempo de rodaje y adaptación a la categoría inferior, como insinuaba esta semana el jugador amarillo Maikel Mesa, el entrenador ha desmontado esa "teoría" haciendo referencia al buen comienzo que tuvieron la temporada anterior Espanyol y Mallorca.

En cualquier caso, Mel ha notado que sus jugadores tienen ahora "más confianza y autoestima" tras una pretemporada "notable", más allá de los resultados positivos de esos ensayos.

"Queremos imponer nuestra forma de hacer las cosas, nuestro estilo, y que el Valladolid no esté cómodo, porque este año tenemos que ser protagonistas de esta Liga", ha insistido.

Ahora bien, no ha querido revelar la alineación que opondrá a los pucelanos y no asegura que sea la que ha repetido como presumible titular en los últimos amistosos: "Podría haber alguna sorpresa", ha dicho cuando le han recitado ese posible once inicial.

En cuanto a nombres propios, ha dicho que el canterano Alberto Moleiro, en su segunda pretemporada con los profesionales, ha dado "un paso adelante" y se ha ganado ser "jugador de la primera plantilla a todos los efectos", por lo que va a jugar "muchos minutos y partidos".

Por último, en cuando a la ilusión generada entre los aficionados tras una buena pretemporada, Mel recuerda que "la prudencia en el fútbol es aconsejable", pero entiende a la afición porque está "necesitada de alegrías" y les pide que se fijen "en la gente joven y la ilusión que tienen" por jugar de la forma "que gusta aquí".