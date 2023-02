Ramis, “muy decepcionado” con la actuación arbitral en Granada

En la rueda de prensa posterior a la injusta derrota del CD Tenerife en el Nuevo Los Cármenes, el entrenador tarraconense, Luis Miguel Ramis, se muestra lógicamente contrariado por la acción del gol anulado a Elady Zorrilla. El preparador blanquiazul traslada las explicaciones del cuerpo arbitral, y expresa su “decepción” por lo ocurrido. Además, el técnico tinerfeñista resalta el trabajo de su futbolistas, y valora las dos acciones de penalti.

Dos penaltis de Sergio González hielan en Granada a un Tenerife valiente

El preparador de los blanquiazules comenzó valorando el partido realizado por su equipo: “Me voy satisfecho porque los chicos hicieron lo trabajado. Hemos desactivado al Granada en su campo, y a mí me ha gustado el trabajo del equipo a nivel futbolístico. Me voy muy contento porque no podíamos equivocarnos, y hemos perdido con dos situaciones de penalti”.

Luis Miguel Ramis se mostró “profundamente decepcionado” con las decisiones arbitrales. Respecto a ello, el entrenador del CD Tenerife manifestó que “si tenemos que preocuparnos de esto mal vamos porque en Santander, nos anulan un gol, y hoy otra vez. He visto las acciones y es para enfadarse. En la primera, Callejón interfiere en un balón largo en el que está en fuera de juego. La otra acción es la jugada del año. Somos especialistas en sufrir la jugada del año. No puede ser que en un campo, con ocho cámaras, la imagen de la cámara que prevalece no sale, y sale una imagen oblicua, diagonal. Aún con esa imagen, se ve que no hay fuera de juego. Se llega a comentar que interfiere alguien en la acción, pero no lo creo porque el remate acaba en la escuadra. El árbitro toma la decisión de anular el gol porque aplica la primera decisión que toma en el campo. Pero claro, a él no le ayudan, no le llega del VAR la imagen que le pueda ayudar a decidir. Por lo tanto es de traca que no haya una imagen que pueda corroborar lo ocurrido, para ver si es fuera de juego o no”.

“Dentro de dos días ya se habrá olvidado y no se volverá a hablar de ello. Sin embargo, estas cosas molestan mucho y, sobre todo, no las entiendo. A día de hoy, no puede ocurrir esto en el fútbol profesional. El árbitro le ha comentado a los jugadores que ha prevalecido lo decidido en el partido porque no le ha llegado nada del VAR. Hay ocho cámaras, más que de sobra, y en lo que respecta a lo del fuera de juego, no falla nunca. El año pasado habían líneas de cualquier forma y este año ya ni líneas hay. No puedo entenderlo por más que trato de hacerlo”, añadió el preparador tarraconense.

“Con un equipo más grande tendría mas repercusión lo sucedido hoy. En partidos de más categoría también hemos visto situaciones difíciles de analizar. Pero lo de hoy, no cabe interpretación. El VAR es estupendo en eso, y dos veces se han equivocado en Segunda División con nosotros. No creo que nos tengan en el punto de mira, le puede pasar a otro, pero en acciones que no son interpretables no puede suceder lo de hoy. Debe haber cero por ciento de error. Por eso digo que estoy decepcionado”, sentenció.

Luis MIguel Ramis consideró que “como club creo que debemos ir más allá. Ya no es el esfuerzo y tema deportivo, sino todo lo que hay detrás de esto. Somos clubes con mucha gente detrás, muchos intereses de por medio, y estas cosas no deberían pasar porque la tendencia del fútbol profesional ha ido a más para hacerlo más seguro. Soy un firme defensor del VAR porque ayuda a corregir muchas cosas, pero si estamos llegando al punto de no tener la opción de corregirlas, es dar pasos atrás. No se que ha pasado, pero es grave. Respetamos todo, pero estas cosas molestan mucho, y en dos años nos han pasado las dos acciones mas inexplicables que he visto últimamente. Estoy decepcionado, no cabreado porque mi equipo ha competido siempre”.

También de la evolución que ha experimentado el CD Tenerife: “Estamos siendo más completos en muchas situaciones del juego. Defensivamente el equipo trabaja bien, individualmente también hemos crecido, y la gente que sale del banquillo aporta energía. Todos conocen el trabajo, y lo hacen muy bien a nivel posicional. Eso se traduce en más confianza y mejores sensaciones. Salimos con una idea de competir clarísima y esa es la linea en la que tenemos que seguir. No me voy a excusar en lo ocurrido porque ya mañana estaremos trabajando en el próximo partido”.

El entrenador del CD Tenerife también explicó cómo se encontró el vestuario tras lo sucedido en el Nuevo Los Cármenes: “He visto un vestuario muy excitado, cabreado con la situación. Son conscientes de lo que han sucedido en el campo, y de que no han podido competir de igual a igual. Están molestos y decepcionados. Mi mensaje hacia ellos ha sido trabajar y trabajar, y a partir de mañana pensar en otra cosa para seguir creciendo, después de un inicio de temporada más irregular”.

Por último, Luis Miguel Ramis habló de los dos penaltis sufridos: “Son malas decisiones de Sergio. La primera, después de esa acción que despeja Mellot. Tiene que temporizar más. La segunda tengo que verla, porque roza primero con la cabeza y luego le toca en la mano. La sensación que me ha dado es que es penalti y no debemos cometer errores. El Granada CF es un gran equipo que te penaliza. Seguiremos trabajando en concentración y atención, que últimamente lo estábamos haciendo muy bien”.