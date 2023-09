Segundo empate del Mensajero

El Mensajero sigue sin perder en su vuelta a la Segunda RFEF. El equipo de Josu Uribe cosechó su segundo empate en un encuentro en el que tomó el mando del marcador, a la media hora, por mediación de Cristian Toboso, a la salida de un córner. Lejos del Silvestre Carrillo, y en el 'exilio' de Breña Alta por las obras del recinto de Barranco de los Dolores, los rojinegros vieron como el Ursaria rescataba un punto a través de Fran Pérez, en la recta decisiva de la contienda.

El Mensajero asciende a Segunda RFEF

El Ursaria salió valiente al Municipal de Breña Alta, incomodando el juego de la escuadra de Josu Uribe, y gozando de sendas ocasiones a través de peligrosos saques de esquina. El equipo rojinegro, poco a poco, se fue enganchado al partido, sobreponiéndose a la presión de los madrileños, para avisar de sus intenciones con una acción del brasileño Edu Salles, que se encontró con la salvadora parada del cancerbero visitante Fran Martínez.

Acto seguido, el Mensajero siguió apretando, y Fran Martínez volvió a ser protagonista al desbaratar una nueva intentona de Edu Salles. Sin tiempo para el respiro, los de Josu Uribe obtuvieron el premio a su insistencia, por mediación del conquense Cristian Toboso, quien remató con eficacia en el primer palo un saque de esquina lanzado por su compañero Misffut. Poco después, el desequilibrante Borjas Martín buscó el 2-0.

Con el desarrollo de la primera mitad, el Mensajero se mostraba muy serio en tareas defensivas y sin dejar de inquietar la portería de Fran Martínez. Los rojinegros lo intentaron con una internada por banda de Morillo, así como con una acción del gemelo Óscar González, sin fortuna sobre el marco del cartagenero Fran Martínez. Por su parte, los madrileños buscaron la igualada por mediación de Fran Pérez, con un disparo desde la frontal.

El partido llegó al descanso con la mínima renta favorable a la escuadra de Josu Uribe, y tras el receso, el Ursaria salió decidido en busca de una rápida igualada. Los madrileños lo intentaron, primero con un disparo de Fran Pérez, que lo detuvo con una segura parada abajo el meta Padilla; y poco después, con una acción de Borja Pascual, que se le marchó alta.

El Ursaria salió más conectado a la segunda mitad, disfrutando de la posesión del balón, aunque con mucho juego horizontal, lo que no hacía sufrir a un cuadro de Josu Uribe, que se sentía seguro en su parcela del recinto de Breña Alta. Además, los rojinegros no querían dejar de inquietar la portería de Fran Martínez, y lo intentaron con un remate de Martínez, tras servicio de Edu Salles, que no encontró la portería visitante.

Cuando se llegaba al ecuador de la segunda mitad, a punto estuvo el palmero Borjas Martín de establecer el segundo tanto de los rojinegros. Poco después, Padilla tuvo que aparecer para evitar la igualada del peligroso Izan. Además, en el minuto 72, Óscar González y Sebas impidieron el empate de los madrileños con despejes bajo la misma línea de gol, tras una jugada embarullada en el área que enmudeció el recinto de Breña Alta.

El Ursaria encontró el premio de la igualada en el minuto 78, a través de Fran Pérez, con un remate colocado que superó al palmero Padilla. Los madrileños se vinieron arriba con el empate, y pudieron darle la vuelta al partido con un mano a mano de Izan, que lo solventó con eficacia el meta rojinegro.

En la recta final, Cristian Toboso buscó el 2-1 del Mensajero con un remate que terminó en las manos de Fran Martínez; mientras que los madrileños apretaron para tratar de llevarse los tres puntos de La Palma, pero los chicos de Josu Uribe estuvieron seguros para impedirlo y sumar su segundo empate del curso.

MENSAJERO 1 (1) URSARIA 1 (0)

MENSAJERO: Padilla; Sebas, Óscar González, Vianney (Maxi Mayol, 74'), Ruymán, Borjas Martín (Malick, 82'), Edu Salles, Misffut (Samu Ramos, 85'), Martínez (Pirri, 82'), Morillo y Toboso.

URSARIA: Fran Martínez; Busto (Álvaro, 80'), Villalón, Higuera, Adrián (Vere, 68'), Marti (Koke, 46'), Borja Pascual, Pablo Rojo, Hugo García (Izan, 60'), Fran Pérez y Jacobo (Malote, 80').

ÁRBITRO: Sergi Carrero Romera (Comité catalán). Amonestó por los locales a Borjas Martín, Ruymán, Morillo y Malick; y por los visitantes a Marti, Pablo Rojo, Koke y Álvaro.

GOLES: 1-0: (15') Toboso. 1-1: (78') Fran Pérez.

INCIDENCIAS: Municipal de Breña Alta. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana agradable. Ante unos 1.000 espectadores.