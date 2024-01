El Tenerife recibe al Sporting tras el cruel desenlace copero

Solo cuatro días después de su eliminación en la Copa del Rey ante el Mallorca (0-1), el CD Tenerife vuelve a la realidad liguera y pasará una dura prueba ante un aspirante al ascenso como el Sporting de Gijón, que lleva sin ganar desde noviembre y espera aprovechar el golpe moral y el desgaste físico de los isleños.

El gol de Larin en la última jugada de la prórroga para los baleares dejó muy tocado a un conjunto blanquiazul que vivió el peor escenario posible: eliminado de la forma más cruel -minuto 120- y después de un esfuerzo físico titánico, sin premio, que puede pasarle factura.

Por ello, el entrenador del equipo blanquiazul, Asier Garitano, está obligado a refrescar su once inicial con futbolistas que no tuvieron participación ante el Mallorca, como Juan Soriano, Mellot, José Amo -estaba sancionado- o Nacho Martínez, junto a otros que al tener menos minutos no sufrieron tanto desgaste el pasado martes.

Con Aitor Sanz y Yann Bodiger sancionados por acumulación de tarjetas, la pareja formada por Sergio González y Alexandre Corredera parece la más probable para el centro del campo blanquiazul.

Una de las incógnitas a resolver será si Garitano vuelve a su clásico 4-2-3-1, o si opta por darle continuidad al sistema que empleó el martes, con tres centrales y laterales de largo recorrido.

Será el cuarto partido consecutivo en casa, en solo dos semanas, para un Tenerife que después de ganar el derbi copero ante la UD Las Palmas (2-0) no ha vuelto a marcar un gol -más de cuatro horas y media de juego sin anotar-, y una última derrota liguera ante el Elche (0-1), hace solo siete días, que le obliga a ganar al Sporting si no quiere empezar a descolgarse de la lucha por los puestos de promoción de ascenso.

El entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, ha recuperado a los sancionados Izquierdoz y Nacho Méndez para jugar mañana en Tenerife, lo que le obliga a tomar la decisión de devolverles la titularidad o mantener a Diego Sánchez y Roque Mesa, sus sustitutos ante el Huesca, partido en el que ambos estuvieron a un gran nivel.

Ramírez también incluyó en la convocatoria a Mario González, con apenas tres entrenamientos desde su incorporación en el mercado de invierno, para tratar de mejorar la capacidad ofensiva del equipo de cara al decisivo tramo final de la temporada, mientras regresó el portero suplente Christian Joel tras recuperarse de una lesión.

Mario González podría tener sus primeros minutos en Tenerife, su último club en España, ya que la mayor parte de su carrera profesional la realizó en Francia, Bélgica, Portugal y hasta diciembre en Estados Unidos.

El Sporting está atravesando una mala racha de resultados, ya que no gana desde finales de noviembre, al haber encajado desde entonces una derrota y cuatro empates.

El equipo se mantiene en tercera posición pero ha perdido la ventaja que tenía sobre sus perseguidores y una derrota en Tenerife podría sacarle de las posiciones de play off.

Ramírez consideró que el Tenerife tiene una plantilla lo suficientemente amplia para poder rotar sin verse afectado por haber tenido que jugar la Copa del Rey, y se mostró convencido de que, después de quedar eliminados, “seguro que quiere ganar ante su afición”.