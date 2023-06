El Club de Mar Radazul, a la XI Copa Canarias de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos

El Club de Mar Radazul acude a la XI Copa Canarias de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos. Cita organizada por el Club Náutico Fuerteventura y la Asociación Canaria de Clubes Náuticos, a disputar los días 1 y 2 de julio en Puerto del Rosario.

Los regatistas del club de El Rosario desplazados a tierras majoreras son: Pablo Sánchez, Daniela Gómez, Alberto Medina, Julia Bazán, Mónica Comyn, Manuel Pérez, Luna Mai Hernández, Laura Paloma Aldaya y Adán Ferrer. Como técnico viajará Sergio Armas.

Este encuentro en aguas de Puerto del Rosario tendrá competención en Optimist Sub 11, Sub 13 y Sub 16, tanto masculino como femenino. Se ha programado seis pruebas. Para que la Copa sea válida se precisa la disputa de al menos una prueba.

🔟 regatistas viajan a Fuerteventura para participar, durante este fin de semana, en la 𝐗𝐈 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 - 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞𝐬 𝐍𝐚́𝐮𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 ⛵️



¡Mucha suerte a todos/as! 🤗



En cuanto al parte meteorológico, se esperan vientos medios, de entre 20 y 15 nudos, de componente norte.