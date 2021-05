El equipo Lodos-Bello gana la Copa de España de 420

La clase 420 finalizaba este domingo la Copa de España con media docena de tripulaciones canarias entre las tres primeras clasificadas en las diferentes categorías.

Dos oros para Canarias en el Campeonato de España de 420

Saber más

Gabriela Lodos y Tomás Bello, del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), finalizaron como ganadores en Mixta Sub 19; y segundos en la misma categoría Andrea Stinga y Gabriel Gallego, del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA); en tanto que Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) se proclamaron subcampeones en Sub 17; Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCNA), terceros en Sub 19; Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) terceros en Sub 17; y Claudia Sánchez y Otilia Mesa (RCNG) terceras Absolutas y en Sub 19.

Termina la Copa de España de 420 en @cnelbalis.



🏆🇪🇸 Neus Ballester y Andrea Perelló, campeonas femeninas,



🏆🇪🇸 David y Alex Charles, campeones masculinos.



🥇 Walker/Dicke, s19M

🥇 Mesquida/Jaume s17M

🥇 Perelló/Cardona s17F)

🥇 Lodos/Bello s19 mixtohttps://t.co/YybMEPl04u pic.twitter.com/EQQLzxvEGH — RFEV (@oficial_rfev) May 2, 2021

Esta Copa de España era puntuable para el ranking de la clase 420 que decidirá a los regatistas que representen a España en el Mundial en San Remo (Italia), del 2 al 10 de julio. La cita tuvo lugar en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), organizada por el Club Náutic El Balís.