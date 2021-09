Lucía Machado, campeona de España de Surf

Grandes resultados para la representación canaria en el Campeonato de España de Surf que se ha venido celebrando en la localidad coruñesa de Valdoviño. La grancanaria Lucía Machado se proclamaba campeonato de España absoluta, título al que une el conseguido igualmente en la categoría Sub 18.

El grancanario Luis Díaz lograba el subcampeonato absoluto, en tanto que la tinerfeña Melania Suárez se alzaba con el subcampeonato, igualmente absoluto. En Máster, triunfo para el cántabro Pablo Solar, un canario de adopción y con residencia en las Islas.

En Sub 12, título para Paula Díaz y segundo puesto para Adriana Hidalgo. En Sub 14, segundo puesto para Dylan Donegan. Misma clasificación para Conor Donegan en Sub 16. Añadir a todo ello el tercer puesto de Julia González en Sub 18.