Martina Reino gana la Copa de España de ICLA6

Grandes noticias las que llegan de la Copa de España de ICLA6 que ha terminado este domingo en Vigo, con Martina Reino proclamándose campeona absoluta y femenina.

Las hermanas Paula e Isabel Laiseca ganan la Copa de España de la clase 29er

Saber más

A ello se suma el segundo puesto de Viktor Chavdanov en Sub 19 masculino y primer español de esta categoría. Isa Hernández fue primera en Sub 21 femenina y octava de la general. Zsombor Denes concluyó primero Sub 17 masculino.

Con 154 inscritos, estos cuatro regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria acabaron en el top ten de la general. Un gran resultado sin duda para el equipo entrenado por Adrian Cruz, informa la Federación Canaria de Vela en sus redes sociales.